Gewinnspiel: Wir verlosen coole Hoppers Goodies zum Kinostart

In HOPPERS haben Wissenschaftler entdeckt, wie man menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere „hüpfen“ lassen kann, so dass Menschen mit Tieren als Tieren kommunizieren können! Mit Hilfe der neuen Technologie entdeckt Mabel Geheimnisse in der Tierwelt, die alles übertreffen, was sie sich je hätte vorstellen können. Regie führt Daniel Chong („We Bare Bears – Bären wie wir“), produziert wird HOPPERS von Nicole Paradis Grindle („Die Unglaublichen 2”) und Komponist Mark Mothersbaugh („Thor 3: Tag der Entscheidung”) hat den Original Soundtrack beigesteuert.

Der Film startet am 5. März dieses Jahres in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 16.3.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!