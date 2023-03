Gewinnspiel: Wir verlosen coole Goodies zum Manta Manta – Zwoter Teil Kinostart

Zum bevorstehenden Manta Manta – Zwoter Teil Kinostart am 30.3.2023 verlosen wir in Kooperation mit dem Constantin Film Verleih ein halbtägiges PKW-Basis-Training von ARBÖ in Wien und Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1x Gutschein für ein halbtägiges PKW-Basis-Training von ARBÖ in Wien

2 x 2 Manta Manta – Zwoter Teil Kinogutscheine

Was erwartet euch?

Bertie (Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.