Gewinnspiel: Wir verlosen coole Goodies zu Disneys großem Jahr der Disney Prinzessinnen

Eingeleitet wird die Prinzessinnen Woche mit dem neuen Kampagnen-Song „Ich flieg‘ los“, gesungen von Leslie Clio, die mit ihrer Interpretation – den Werten der Kampagne entsprechend – Kinder ermutigen will, Gutes zu tun und Mut, Herz und Freundlichkeit zu beweisen. Wer das Video vorab schon ansehen möchte, findet dies hier:

Der Disney Channel beginnt sogar schon am 20. August mit den krönenden Feierlichkeiten, ab da dreht sich im Rahmen der Disney Prinzessinnen Woche alles um die Disney Prinzessinnen Klassiker: Die Filmhighlights in der Primetime laden kleine und große Fans von Heldinnen wie Tiana, Rapunzel, Jasmin und Merida zum Mitfiebern ein. Hier ist für jeden eine passende Geschichte dabei! Doch nicht nur in der Primetime mischen die Prinzessinnen das Programm auf: Jeden Morgen lädt „Sofia die Erste“ als zauberhafte Sonderprogrammierung ein, schwungvoll in den Tag zu starten, worauf sich besonders die kleinen Zuschauer und Zuschauerinnen freuen können. Montag bis Freitag von 6:25 bis 07:25 Uhr wird die beliebte Serie in Doppelfolgen zu sehen sein. Das Highlight: Sofia erhält jeden Tag Besuch von einer anderen Disney Prinzessin. Dazu werden kurze Disney Prinzessinnen Einspieler mit den schönsten Momenten rund um Mut, Herz und Freundlichkeit gezeigt.

Disney Prinzessinnen: Für alle – Für immer wird noch fast ein ganzes Jahr lang mit vielen Highlights gefeiert werden. Darüber hinaus warten viele inspirierende Aktionen, die Menschen jeden Alters dazu ermutigen, gute Taten zu würdigen und mit anderen zu teilen. Auftakt war die Veröffentlichung einer neuen digitalen Geschichtensammlung „Tales of Courage and Kindness – 14 Heldinnen mit Mut und Herz“, die noch bis Ende August kostenlos unter www.disneyprincessstories.de zum Download zur Verfügung steht.

Disney Prinzessinnen Produkte für zuhause

Um die erlebten Abenteuer und den Prinzessinnenzauber auch ins Kinderzimmer zu holen, gibt es zudem viele weitere Disney Prinzessin Produkte, die Fan-Herzen höherschlagen lassen. Das neue Disney Prinzessin Festtagsschloss, Rapunzels Haartraum oder die Zauberkleid Belle von Hasbro regen zum Spielen und Träumen an. Und auch die neuen Lego® Disney Princess Sets, wie Belles Schloss, die Disney Prinzessin Märchenbuch Abenteuer oder Belles und Rapunzels königliche Ställe, bieten viel Raum für die eigene Fantasie.

Wem es nicht reicht, nur mit einer Prinzessin zu spielen, sondern wer selbst gerne einmal Prinzessin sein möchte, der findet auf shopDisney.de exklusive Produkte – von wunderschönen Kostümen bis hin zu tollen Accessoires.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.8.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!