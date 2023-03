Gewinnspiel: Wir verlosen coole Gletschergrab Goodies zum Kinostart

Anlässlich des österreichischen Geltschergrab Kinostarts am 9. März dieses Jahres verlosen wir das Buch zur Kinoverfilmung. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x Geltschergrab – Das Buch zur Kinoverfilmung

Worum geht’s?

Der isländische Bestsellerroman „Napóleonsskjölin“ von Arnaldur Indriðason, der in Deutschland unter dem Titel „Gletschergrab“ erschienen ist und dort bereits mehr als 300.000-mal verkauft wurde, kommt in die Kinos. In den Hauptrollen etwa der deutsche Schauspieler Wotan Wilke Möhring sowie der unter anderem aus Game of Thrones bekannte britische Schauspieler Iain Glen. Spektakulärer Schauplatz: Islands größter Gletscher, der Vatnajökull. Gedreht wurde auf Island und in Nordrhein-Westfalen. Bastei Lübbe veröffentlicht pünktlich zum Kinostart am 9. März eine Neuausgabe.

Die Eiskappe des Vatnajökull auf Island schmilzt. Die Streitkräfte der US-Basis Keflavík sind in Alarmbereitschaft, denn der Gletscher hütet ein Geheimnis: ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit brisanter Fracht. Vor der grandiosen Kulisse des ewigen Eises gerät eine junge Isländerin in Lebensgefahr. Sie weiß nur wenig, aber das ist schon zu viel für die Drahtzieher der „Operation Napoleon“ …

Arnaldur Indriðason, 1961 geboren, graduierte 1996 in Geschichte an der University of Iceland und war Journalist sowie Filmkritiker bei Islands größter Tageszeitung Morgunbladid. Heute lebt er als freier Autor mit seiner Familie in Reykjavík und veröffentlicht mit sensationellem Erfolg seine Romane. Arnaldur Indriðason, wurde für seine Werke bereits mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Seine Bücher wurden in 41 Sprachen übersetzt und mit einer Auflage von insgesamt über 15 Millionen Ausgaben international verkauft.