Gewinnspiel: Wir verlosen coole Doctor Stange in the Multiverse of Madness-Goodies

Was erwartet euch?

In Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness öffnet das MCU das Multiversum und sprengt seine Grenzen wie nie zuvor – ein spektakuläres Marvel Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft. Seien Sie dabei, wenn Doctor Strange mit der Hilfe alter und neuer Verbündeter die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums durchquert, um sich einem mysteriösen neuen Gegner zu stellen.

In der von Sam Raimi inszenierten, hoch-antizipierten Fortsetzung kehren neben dem Oscar-nominierten Benedict Cumberbatch („Sherlock“) als genialer Dr. Stephen Strange auch Benedict Wong („Shang-Chi and the legend of the ten rings“) als, oberster Zauberer des MCU, Wong, Publikumsliebling Rachel McAdams („A Most Wanted Man“, The Notebook“) als enge Freundin und Kollegin Dr. Christine Palmer und der Oscar-nominierte Chiwetel Ejiofor („12 Years a Slave“) als Baron Mordo sowie der Golden-Globe-nominierte Michael Stühlbarg („A Serious Man“) zurück. Verstärkt wird der herausragende Cast durch Elizabeth Olsen („WandaVision“) als MCU Powerhouse Wanda Maximoff, und Newcomerin Xochitl Gomez („Der Babysitter Club“), die als America Chavez – ein Fan-Liebling aus den Comics – ihr MCU Debüt gibt.