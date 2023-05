Gewinnspiel: Wir verlosen coole Das Rätsel Goodies

Neun professionelle Übersetzer*innen aus der ganzen Welt sollen das sehnlichst erwartete finale Buch einer Bestseller-Trilogie in ihre jeweilige Sprache übertragen. Hierfür werden sie im streng bewachten Bunker eines Herrenhauses von der Außenwelt abgeschirmt und müssen alle elektronischen Geräte für die Dauer ihrer Tätigkeit abgeben. Doch als sich plötzlich ein unbekannter Erpresser beim Verleger des Buches meldet und verkündet, die ersten zehn Seiten des Werkes bereits ins Netz gestellt zu haben, entwickelt sich der vermeintliche Traumjob zu einem tödlichen Alptraum…

Zum Kinostart am 2.6.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih coole Das Rätsel Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 2.6.2023 in den österreichischen Kinos.

