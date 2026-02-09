Gewinnspiel: Wir verlosen Cold Storage Goodies

Für Teacake (Joe Keery) und Naomi (Georgina Campbell) beginnt die wildeste Nachtschicht ihres Lebens, als in dem Self-Storage-Laden, in dem sie arbeiten, ein mysteriöser Pilz-Parasit ausbricht. Der hochgefährliche Mikro-Organismus stammt aus einer versiegelten Militärbasis unter dem Gebäude – ein Relikt geheimer US-Experimente, das jahrzehntelang unter Verschluss war. Doch jetzt breitet es sich rasend schnell aus und verwandelt Menschen wie Tiere in Zombieähnliche Kreaturen. Die Zeit läuft ab – und es liegt nun an Teacake und Naomi mit Hilfe eines in die Jahre gekommenen Anti-Bioterror-Agenten (Liam Neeson), die Menschheit vor ihrem Untergang zu bewahren.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Cold Storage am 19.2.2026 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich das Kartenspiel Virus von Game Factory. Mitmachen, lohnt sich!

Cast & Crew

COLD STORAGE ist ein packender Action-Thriller von Jonny Campbell, bekannt für Serien wie „Westworld“, „Dracula“ und „Doctor Who“. Das Drehbuch stammt von David Koepp, einem der erfolgreichsten Drehbuchautoren Hollywoods. Er schrieb auch den gleichnamigen Debütroman und ist verantwortlich für Blockbuster-Drehbücher wie „Jurassic Park“, „Mission: Impossible“, „Spider-Man“ und „Jurassic World: Die Wiedergeburt“. In den Hauptrollen sind Joe Keery („Stranger Things“) als Teacake und Georgina Campbell („Barbarian“, „Black Mirror“) als Naomi zu sehen, die unversehens in einen Albtraum aus Biohazard und Mutation geraten. Unterstützt werden sie von Oscar-Preisträgerin Lesley Manville („Phantom Thread“), Sosie Bacon („Smile“) und Vanessa Redgrave („Mission: Impossible“). Als ehemaliger Bioterror-Agent kehrt Liam Neeson („Taken“, „Die nackte Kanone 2025“) in einer ungewöhnlichen Rolle zurück: erfahren, abgründig und mit einem letzten Auftrag, der über das Schicksal der Menschheit entscheidet.

Der Film startet am 19.2.2026 in den heimischen Kinos.

