Gewinnspiel: Wir verlosen Chicken Run: Eierlauf für die Switch
Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Chicken Run: Eierlauf am 24.10.2025 verlosen wir das Spiel für die Switch. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Chicken Run für Nintendo Switch
Das gefiedertste Abenteuer des Jahres!
In CHICKEN RUN: EIERLAUF erwartet die Spielenden ein chaotisches Schleich-Koop-Spiel mit verrücktem Gameplay und irrwitzigen Fluchtaktionen: So müssen Küken & Hennen befreit werden, um sie sicher zum Ausgang zu bringen. Aber Vorsicht: Überall lauern Fallen, Menschen und Roboter-Wachen, die Alarm auslösen könnten. Ob durch gezieltes Ablenken oder Tarnung mithilfe durchgeknallter, beweglicher Verstecke – die richtige Taktik ist hier entscheidend. Dafür kann vor jeder Mission auch die passende Chicken-Squad zusammengestellt werden: Jedes Huhn besitzt einzigartige Fähigkeiten, verrückte Gadgets und Superkräfte. Im lokalen Koop-Modus ist zudem echtes Teamwork gefragt: Zu zweit knifflige Rätsel lösen, den schusseligen Sicherheitsdienst austricksen und vielleicht (oder vielleicht auch nicht) den Plan des Partners ruinieren. Am Ende jeder Mission bleibt nur eine spektakuläre Flucht: Hühner befreien, Chaos verursachen und in die Freiheit flattern.
Aardman ist weltweit für Animationsklassiker wie „Wallace & Gromit“, „Shaun das Schaf“ und die „Chicken Run“-Filme bekannt. Mit dem Spiel bringt das Studio seinen unverwechselbaren Stil nun direkt ins Spiel: Schräger Slapstick, detailverliebte Animationen und charmante Figuren sorgen für jede Menge Chaos und Überraschungen. Das Ergebnis ist ein witziges, spannendes und familienfreundliches Abenteuer, das garantiert für lautes Gegacker sorgt.
Chicken Run: Eierlauf ist ab dem 24. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC (digital) erhältlich.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 26.10.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!