Gewinnspiel: Wir verlosen Bugonia Blu-rays

Nach seinem mit vier Oscars ausgezeichneten Meisterwerk POOR THINGS bringt Ausnahmeregisseur Yorgos Lanthimos (THE LOBSTER) mit seinem neuesten Geniestreich BUGONIA nun eine skurrile Sci-Fi-Komödie auf die große Leinwand. In den Hauptrollen von BUGONIA glänzen die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Stone (LA LA LAND) in ihrer bereits fünften Zusammenarbeit mit Lanthimos sowie der Oscar-Nominierte Jesse Plemons (KINDS OF KINDNESS), Kultstar Alicia Silverstone (THE KILLING OF A SACRED DEER), Comedian Stavros Halkias (LET‘S START A CULT) und Newcomer Aidan Delbis.

Zwei von Verschwörungstheorien besessene junge Männer entführen die einflussreiche Geschäftsführerin einer großen Firma, überzeugt davon, dass sie eine Außerirdische ist, die plant, die Erde zu zerstören.

Hier findet ihr unsere Filmkritik zu Bugonia.

