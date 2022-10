Gewinnspiel: Wir verlosen Bodies Bodies Bodies Kinogutscheine

Bodies Bodies Bodies ist das englischsprachige Debüt der niederländischen Regisseurin Halina Reijn („Instinct“). Das Drehbuch schrieb Sarah DeLappe. Als Produzenten fungieren David Hinojosa und Ali Herting. Co-Produzenten sind Lara Costa-Calzado und Tatiana Bears. Neben Amandla Stenberg („The Hate U Give“), Maria Bakalova („Borat Anschluss Moviefilm“) und Myha’la Herrold („Industry“) gehören Lee Pace („Der Hobbit“-Trilogie) und Pete Davidson („The King Of Staten Island“) zum Cast. In weiteren Rollen zu sehen sind Chase Sui Wonders („Generation“) und Rachel Sennott („Shiva Baby“).

Zum bevorstehenden Kinostart am 28.10.2022 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Bodies Bodies Bodies Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Ab 28. Oktober 2022 nur im Kino.

