Gewinnspiel: Wir verlosen Blumhouses The Hunt auf Blu-ray

Bonusmaterial: Die Entstehung von „The Hunt“, Missglückte Jagdszenen, Athena vs. Crystal: Jägerin oder Gejagte?

Nur ausgewählte Menschen sind zur Jagd freigegeben.In „The Hunt“ versammeln sich Angehörige der amerikanischen Elite auf einem Landsitz, um Jagd auf einfache Landsleute zu machen. Der Masterplan der Gruppe geht jedoch nicht auf, weil eine der Gejagten, Crystal (Betty Gilpin, „Glow“), das Spiel besser zu kennen scheint als die Jäger selbst. Sie dreht den Spieß um und tötet einen Killer nach dem anderen, bis sie bei der mysteriösen Athena (die zweifache Oscar®-Gewinnerin Hilary Swank) landet, bei der alle Fäden zusammenlaufen.Ein subversiver Thriller von den Spannungsspezialisten der Blumhouse Productions („Get out“, „The Purge“), der alle Genre-Klischees sprengt und in der satirischen Zuspitzung sozialer Gegensätze den Zynismus einer Klassengesellschaft offenbart.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von The Hunt am 3.9.2020 verlosen wir mit Universal Pictures Home Entertainment eine Blu-rays des neuen Blumhouse-Horrorstreifens.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 9.9.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!