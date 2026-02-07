Gewinnspiel: Wir verlosen Blu-rays der Momo Neuverfilmung
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Momo verlosen wir die Neuverfilmung von Michael Endes Kinderbuch-Klassiker auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Momo Blu-ray
Was erwartet euch?
Momo, ein außergewöhnliches Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters und hat ein besonderes Talent: Sie hört zu. Doch als ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, verändert sich alles. Plötzlich hat niemand mehr Zeit, nicht einmal ihr bester Freund Gino. Verzweifelt begibt sich Momo auf eine magische Reise, geführt von einer rätselhaften Schildkröte und begleitet von Meister Hora, dem geheimnisvollen Hüter der Zeit.
Ein poetisches, visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer über die Kraft der Freundschaft – und die Frage, was unsere Zeit wirklich wert ist.
Momo ist ab 20.2.2026 für DVD und Blu-ray im Handel erhältlich.
Teilnahmebedingungen
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!