Gewinnspiel: Wir verlosen Black Clover Vol. 1-5 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unsere Black Clover Blu-ray-Testmuster. Ihr könnt Vol. 1 – Vol. 5 bei uns gewinnen.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Black Clover Testmuster Vol. 1 – 5 (Blu-ray)

Zwei Seelen, ein Ziel

In dem kleinen Dorf Hage am Ende der Welt werden zwei Babys vor der Kirche abgelegt. Woher kommen sie und sind sie vielleicht sogar Brüder, fragt sich der Pater des Dorfes? In der Wiege sehen wir den dunkelhaarigen Yuno, der ein entspanntes, herzensgutes Baby ist, sowie den kleinen Asta, bei dem schon früh klar ist, dass es mit ihm wohl nicht ganz so einfach werden wird. 15 Jahre später sind zwei Jünglinge herangewachsen, die – wie schon damals als Babys – verschiedener nicht sein könnten. Yuno ist offenbar ein Naturtalent, wenn es um den Einsatz von Magie geht, während Asta, in einer Welt, in der alle über zumindest rudimentäre Magiefähigkeiten verfügen, keinen Funken magische Kraft in sich trägt. Und dennoch verfolgen beide das Ziel der zukünftige König der Magier zu werden. Um seinen Rivalen Yuno trotzdem den Wunsch-Titel streitig zu machen, trainiert Asta täglich wie ein Wahnsinniger. wächst zu einem besonnenen, klugen und gut aussehenden Jungen heran, während Blondschopf Asta ein lauter, kraftstrotzender, aber herzensguter Wildfang ist.

Und dann kommt der wohl bisher wichtigste Tag im Leben der beiden Nachwuchsmagier: Die Zeremonie der Grimoires. Diese magischen Bücher sind eine Art Verstärker der magischen Kräfte und werden offenbar an neue Magier weitergegeben, wenn der/die VorbesitzerIn das Zeitliche segnet. Dabei wählen die Bücher ihre neuen BesitzerInnen selbst aus und am Ende der Zeremonie haben alle ein Buch, alle außer Asta. Sein Traum König der Magier zu werden droht zu zerplatzen, als bei einem Angriff auf Yuno ein mysteriöses fünfblättriges Grimoire vor Asta auftaucht. Aus dem Buch fällt ein rostiges altes Schwert. Was hat es damit auf sich und welche magische Kraft könnte von Asta verstärkt werden, wenn er denn keine besitzt? Das findet ihr am Besten selbst heraus.