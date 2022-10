Gewinnspiel: Wir verlosen Black Adam Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 20.10.2022 verlosen wir in Kooperation mit Warner Bros. Black Adam Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x 2 Kinogutscheine

Was ihr über den Film wissen müsst

Mit Black Adam bringt New Line Cinema den ersten Spielfilm über den DC-Superhelden auf die große Leinwand. Die Rolle des Titelhelden in dem Action-Abenteuer von Regisseur Jaume Collet-Serra („Jungle Cruise“) übernimmt Dwayne Johnson.

Fast 5.000 Jahre ist es her, dass die antiken Götter Black Adam (Johnson) mit unvorstellbaren Kräften beschenkt haben. Fast ebenso lange fristete er sein Dasein in Gefangenschaft. Doch nun wurde er aus seinem irdischen Kerker befreit – und ist fest entschlossen, die moderne Welt seine ganz eigene Form der Rache spüren zu lassen.

An der Seite von Johnson spielen Aldis Hodge („City on a Hill“, „One Night in Miami“) als Hawkman, Noah Centineo („To All the Boys I’ve Loved Before“) als Atom Smasher, Sarah Shahi („Sex/Life“, „Rush Hour 3“) als Adrianna, Marwan Kenzari („Mord im Orient-Express“, „Die Mumie“) als Ishmael, Quintessa Swindell („Voyagers“, „Diebische Elstern“) als Cyclone, Bodhi Sabongui („A Million Little Things“) als Amon und Pierce Brosnan („Mamma Mia!“ und „James Bond“-Filmreihen) als Dr. Fate.

Collet-Serra führte Regie nach einem Drehbuch von Adam Sztykiel und Rory Haines & Sohrab Noshirvani. Die Geschichte dazu stammt von Adam Sztykiel und Rory Haines & Sohrab Noshirvani und basiert auf Figuren von DC. Die Figur Black Adam wurde von Bill Parker und C.C. Beck erschaffen. Die Produzenten des Films waren Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia und Dany Garcia, zusammen mit Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter, Chris Pan, Eric McLeod, Geoff Johns und Scott Sheldon.