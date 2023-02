Gewinnspiel: Wir verlosen Atomic Heart für die PS5

Bevor Spielende in die Welt von Atomic Heart abtauchen, sollten sie sicherstellen, dass ihr Spiel auf dem aktuellsten Stand ist! Verbindet eure Spieleplattform mit dem Internet und installiert den neuesten Day-1-Patch, der für das Spiel essentiell wichtig ist. Spielt das vollständige Spiel so, wie es vorgesehen war!

Spielende erleben die tödlichen Konsequenzen der Innovation als Agent P-3 und begeben sich auf eine Reise, wo sie auf künstliche Intelligenzen am Rande des Wahnsinns, unansehnliche Mutanten und Killerroboter treffen, die die Anlage 3826 durchstreifen. Sie werten ihr Arsenal an hochmodernen Nahkampf- und Fernkampfwaffen auf und entfesseln es, schalten Fähigkeiten frei und kombinieren sie, um sie auf den eigenen einzigartigen Spielstil zuzuschneiden und die unausweichlichen Gefahren zu überleben.

Atomic Heart präsentiert eine utopische Neuerzählung der Weltgeschichte, in der Menschen in Harmonie mit ihren loyalen und eifrigen Robotern in einer fiktionalen UdSSR leben, die eine wissenschaftliche und technologische Revolution anführte… Nun, jedenfalls war es einmal so. Verschleierte Experimente und der unaufhaltsame Fortschritt der Technologie haben diese einst utopische Welt der Wunder und der Perfektion zerschmettert.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.3.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die Gewinner:innen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

