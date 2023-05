Gewinnspiel: Wir verlosen Arielle, die Meerjungfrau Goodies und Kinogutscheine

Was erwartet euch?

Arielle, die Meerjungfrau erzählt die weltweit beliebte Geschichte einer temperamentvollen und neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern. Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton sehnt sich danach, mehr über die weite Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Arielle nicht anders als ihrem Herzen zu folgen und geht einen Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein. Dieser gibt ihr zwar die Chance, endlich die Welt an Land kennenzulernen, bringt aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – in Gefahr. Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey („Grown-ish”) verkörpert die Hauptrolle der Arielle. Prinz Erik wird von Jonah Hauer-King („Die unglaublichen Abenteuer von Bella“) gespielt. In der englischsprachigen Fassung sind Tony Award-Gewinner Daveed Diggs („Hamilton“) als die Stimme von Sebastian und Awkwafina („Raya und der letzte Drache“) als Scuttle zu hören. Jacob Tremblay („Luca“) leiht im englischen Original Fabius (Flounder) seine Stimme. Noma Dumezweni („Mary Poppins‘ Rückkehr”) spielt Königin Selina und Art Malik („Homeland”) ist als Sir Grimsby zu erleben. Oscar®-Preisträger Javier Bardem („No Country for Old Men”, „Being the Ricardos”) wird in der Rolle des König Triton zu sehen sein. Die bereits zwei Mal mit einem Oscar®- nominierte Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?“, „Brautalarm“) ist Ursula.

Der Oscar-nominierte Rob Marshall („Chicago”, „Mary Poppins‘ Rückkehr”) führt Regie bei Arielle, die Meerjungfrau. Das Drehbuch stammt vom zweifach Oscar-nominierten David Magee („Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“, „Wenn Träume fliegen lernen”). Die Filmmusik stammt vom mehrfachen Oscar®-Preisträger Alan Menken („Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“), die Texte von Howard Ashman. Die neuen Texte stammen aus der Feder von Lin-Manuel Miranda, dem dreifachen Tony Award-Gewinner. Produziert wird der Film vom zweifachen Emmy-Gewinner Marc Platt („Jesus Christ Superstar Live in Concert”, „Grease Live!“), Lin-Manuel Miranda und und dem zweifachen Emmy-Gewinner John DeLuca („Tony Bennett: An American Classic”), und Rob Marshall. Jeffrey Silver („Der König der Löwen”) fungiert als ausführender Produzent.