Gewinnspiel: Wir verlosen Arcane – League of Legends – Staffel 1 + 2 auf Blu-ray
Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von Arcane – League of Legends – Staffel 2 am 30.10.2025 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES die erste und zweite Staffel auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Arcane – League of Legends – Staffel 1 Blu-ray
- 1 x Arcane – League of Legends – Staffel 2 Blu-ray
Worum geht’s?
Der Angriff auf Piltovers Rat hat die Welt für immer verändert. Aus der Kluft zwischen den Zwillingsstädten ist ein offener Krieg geworden, der keinen Raum für Neutralität lässt. Während Vi und Caitlyn versuchen, das totale Chaos zu verhindern, wird Vi’s Schwester Jinx zur zentralen und unberechenbaren Figur des Konflikts, die das Schicksal aller in ihren Händen hält.
Offener Krieg, zerbrochene Bande und das letzte Gefecht – ARCANE kehrt für sein spektakuläres Finale zurück. Die mit 4 Primetime Emmys ausgezeichnete Saga , die Millionen Fans weltweit in ihren Bann zog, steuert auf ihren unausweichlichen Höhepunkt zu. Mit bahnbrechender Animation und einer herzzerreißenden Geschichte wird das Schicksal von Vi und Jinx endgültig besiegelt.
