Gewinnspiel: Wir verlosen Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons ist eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag. Hier lädt so gut wie alles zum Entspannen und Abschalten ein, die Soundeffekte sprühen nur so vor Freude und die Animationen reichen von süß bis hin zu absolut liebenswert. Dadurch, dass mehrere SpielerInnen auf der selben Insel verweilen dürfen, entstehen auf jeden Fall Berührungspunkte! Das Einzige, was man dem Spiel überhaupt vorwerfen könnte, ist, dass es in den ersten Tagen äußerst gemächlich zugeht und die Suchtgefahr erst mit der Zeit kommt. Auch der Online-Modus ist Nintendo-typisch eher umständlich geraten und ladezeitenintensiv.

Wie soll man ein Spiel nach wenigen Tagen bewerten, das davon lebt, dass man es über das gesamte Jahr spielt? Die Frühlingsaison sieht einfach traumhaft aus und lädt dank der hervorragenden Präsentation durchaus zum längeren Verweilen ein. Animal Crossing: New Horizons ist eine ideale Zuflucht für Zeiten, in denen ihr länger in einem Game versinken wollt. Wenn ihr nur im Geringsten etwas mit dem Gameplay anfangen könnt, das euch bewusst langsam fortschreiten lässt, dann gibt es hier eine absolute Empfehlung. Die Aufgaben lösen sich wie von selbst, und ich freue mich jeden Tag wieder auf eine weitere Runde Animal Crossing: New Horizons.