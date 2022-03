Gewinnspiel: Wir verlosen Animal Crossing New Horizons amiibo-Karten-Pack der Serie 5

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir zwei amiibo-Karten-Packs der Serie 5 sowie zwei exklusive Postkarten. Mitmachen, lohnt sich!

und in einer solchen Packung sind immer drei amiibo-Karten zu finden. Die Serie 5 ist laut offizieller Website im November 2021 erschienen. Pro Serie gab es bislang jeweils 99 amiibo-Karten zu sammeln, doch bei der fünften Serie sind es „nur“ 48 Karten, die ihr ergattern könnt. So ist die Runde von Animal Crossing-Charakteren in dieser Serie gleich mal exklusiver!

Die Karten sehen nicht nur süß aus, sondern haben in Sammlerkreisen auch einen gewissen Wert. Darüber hinaus können sie in Spielen wie in Animal Crossing: New Horizons verwendet werden! Möglich macht dies ein NFC-Chip im Inneren, der in Verbindung mit einem Controller (entweder dem Pro Controller oder dem rechten Joy-Con einer Nintendo Switch) Daten überträgt. Ganz wie bei einer amiibo-Figur können so auch Karten für gewisse Extras im Spiel verwendet werden.