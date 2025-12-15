Gewinnspiel: Wir verlosen Anaconda Kinogutscheine
Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 25.12.2025 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Anaconda Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x 2 Kinogutscheine
Worum geht’s?
Doug (Jack Black) und Griff (Paul Rudd) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und träumen schon immer davon, ihren absoluten Lieblingsfilm neu zu drehen: den „Klassiker“ Anaconda. Ihre Midlife-Crisis treibt sie dazu, ihren Traum endlich in die Tat umzusetzen. Sie reisen tief in den Amazonas, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Doch aus Spaß wird schnell Ernst, als plötzlich eine echte Riesenanaconda auftaucht – und das chaotisch-komische Filmset in eine tödliche Falle verwandelt. Der Film, für den sie sterben wollten? Könnte sie am Ende das Leben kosten…
ANACONDA wurde von Tom Gormican inszeniert, der gemeinsam mit Kevin Etten auch das Drehbuch verfasste. In den Hauptrollen spielen Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior und Selton Mello. Produziert wurde der Film von Brad Fuller, Andrew Form, Kevin Etten und Tom Gormican. Als Executive Producer zeichnet Samson Mücke verantwortlich.
Der Film läuft ab 25.12.2025 in den österreichischen Kinos.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 29.12.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!