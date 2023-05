Gewinnspiel: Wir verlosen An einem schönen Morgen auf DVD

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von An einem schönen Morgen am 19.5.2023 verlosen wir mit Weltkino das mitfühlende Drama auf DVD. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x An einem schönen Morgen (DVD)

Worum geht`s?

Sandra, Mitte 30, lebt in Paris und zieht ihre Tochter allein groß. Neben ihrem Job als Übersetzerin kümmert sie sich liebevoll um ihren kranken Vater, für den sie ein geeignetes Heim sucht. In dieser turbulenten Zeit tritt ein alter Freund in Sandras Leben, den sie aus den Augen verloren hatte. Obwohl Clément bereits liiert ist, flammt zwischen den beiden eine zuvor verborgene Leidenschaft auf.

Mit An einem schönen Morgen gelingt der französischen Ausnahmeregisseurin Mia Hansen-Løve eine poetische Rückkehr nach Paris. In dem semibiografischen Porträt einer jungen Mutter zwischen Freuden, Sorgen und der Sehnsucht nach Liebe bringt Léa Seydoux an der Seite von Melvil Poupaud und Pascal Greggory die Leinwand zum Leuchten. Das sensible Werk feierte seine umjubelte Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes 2022.