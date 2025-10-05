Gewinnspiel: Wir verlosen Alles voller Monster Kinogutscheine & Goodies

In einem Schloss hoch über einer kleinen Stadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum (Fast)-LEBEN und vergisst sie dann prompt wieder. Wer kümmert sich also um das Schloss? Wer kümmert sich um die Monster – die in ständiger Angst vor den Menschen leben? Wer bringt ihnen bei, NICHT monströs zu sein, damit die Dorfbewohner nicht auf sie aufmerksam werden und eine wütende Meute bilden, um das Schloss niederzubrennen? Stitchkopf – die allererste Kreation des Professors. Stichkopf macht die ganze Arbeit – aber der Professor bemerkt ihn nicht einmal. Bis eines Tages der „Fahrende Jahrmarkt unnatürlicher Wunder“ des zwielichtigen Zirkusdirektors Fulbert Freakfinder in die Stadt zieht. Der braucht dringend eine neue Attraktion, um die Massen anzulocken. Bald steht er vor dem Schlosstor und verspricht Stichkopf Ruhm, Reichtum – und LIEBE.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 16.10.2025 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Alles voller Monster Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 16.10.2025 in den heimischen Kinos.

