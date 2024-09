Gewinnspiel: Wir verlosen ALLES FÜR DIE KATZ – Neun Leben sind nicht genug Kinogutscheine

Beckett ist ein verwöhnter und egoistischer Kater, der die liebevolle Fürsorge seines Frauchens Rose für selbstverständlich nimmt und einfach das beste aller Katzenleben lebt. Während die engagierte Studentin Rose dafür kämpft, die weltweite Bienenpopulation zu retten, verliert Beckett bei einem seiner unbedachten Streiche sein neuntes und letztes Leben. Im Himmel erhält er jedoch eine göttliche Chance: Er bekommt neun weitere Leben gewährt. Doch Beckett freut sich zu früh, denn: Er wird nicht als Katze in seinen gewohnten Komfort zurückkehren! Für ihn beginnt eine Reise durch neun tierisch aufregende Leben, die ihm ungeahnte Erkenntnisse verschaffen. Manchmal liegt die beste Version von einem selbst eben noch in der Zukunft … und nicht faul auf dem Sofa.

Als der verwöhnte und undankbare Kater Beckett sein letztes Katzenleben verliert, erhält er eine göttliche Chance: Um sich zu bessern, bekommt er neun neue Leben gewährt – jedoch in unerwarteter Gestalt.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 10.10.2024 verlosen wir in Kooperation mit dem Constantin Film Verleih Österreich ALLES FÜR DIE KATZ – Neun Leben sind nicht genug Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film läuft ab 10.10.2024 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

