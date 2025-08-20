Gewinnspiel: Wir verlosen Afterburn Kinogutscheine & Goodies

Nachdem eine gewaltige Sonneneruption in der östlichen Hemisphäre der Erde eine flächendeckende Zerstörung hinterließ, blieben in Europa Gegenstände von großem Wert verschollen zurück. In dieser postapokalyptischen Welt begibt sich der wortkarge Schatzsucher und ehemalige Soldat Jake (Dave Bautista) auf die Suche nach verbliebenen, wertvollen Objekten aus der alten Welt, um sie für seinen mächtigen Klienten, King August (Samuel L. Jackson), zu bergen. Bei Jakes aktueller Mission tut er sich mit der Freiheitskämpferin Drea (Olga Kurylenko) zusammen – und es geht dabei um nichts weniger, als die Mona Lisa. Es wird angenommen, dass diese sich in einem unbekannten Tresor im von Kämpfen zerrütteten Frankreich befindet, das von einem brutalen Warlord (Kristofer Hivju) beherrscht wird. Aber Drea und Jake sind nicht die Einzigen, die auf der Suche nach ihr sind…

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 21.8..2025 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Österreich Afterburn Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 21.8.2025 in den heimischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

