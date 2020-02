Gewinnspiel: Wir verlosen 8 Tage Staffel 1 auf DVD und Blu-ray

Mit Christiane Paul, Mark Waschke, Fabian Hinrichs, Devid Striesow, Henry Hübchen und Nora Waldstätten versammelt sich das „Who is Who“ deutscher Schauspieler vor der Kamera.

… dann zerstört der Asteroid „Horus“ Europa. Recht und Ordnung sind aufgehoben und eine Flucht scheint ausweglos. Mutig und radikal erzählt das achtteilige Sky Original von den letzten Tagen im Leben einer ganz normalen Berliner Familie und stellt den ZuschauerInnen die Frage: „Was würdet ihr tun?“. Versucht ihr zu fliehen? Im Bunker auf den Weltuntergang warten oder eine rauschende, exzessive Endzeit-Party feiern? Das aufrüttelnde Szenario der Drama-Serie lässt niemanden kalt. Im Angesicht der Apokalypse ändert sich alles. Wer kann sich retten und was ist noch wichtig?

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von 8 Tage Staffel 1 am 5.3.2020 verlosen wir mit eye see movies die erste Staffelbox je einmal auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

