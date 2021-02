Gewinnspiel: Wir verlosen 5 PowerDVD 20 Ultra Boxen

Neben der geräteübergreifenden Wiedergabe bietet PowerDVD 20 weitere neue Funktionen, wie eine umfassende Datenbank an Informationen und Grafiken sowie ein KI-basierte Funktion zur Gesichtserkennung. Zudem wurde die Audio- und Video-Ausgaben für Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD und aller großen Dateiformate, Codecs und 360° Videos verbessert. Alle Anwender von PowerDVD 20 werden nun auch räumliche Audiowiedergabe beim Abspielen von 360° Videos für ein erstklassiges und realistisches VR-Erlebnis genießen können.

Nie war geräteübergreifendes Entertainment wichtiger als heute: Laut neuester Studien besitzen über 80% der Konsumenten heutzutage zwei oder mehr miteinander synchronisierte Geräte und ein Drittel sogar bis zu fünf oder mehr. Dank CyberLink Cloud-Speicher ermöglicht PowerDVD 20 ein komplettes, geräteübergreifendes Medien-Erlebnis: Die Nutzer können Medien auf einem Gerät pausieren und auf einem anderen PC oder Mobilgerät weiter anschauen. Zudem erweitert PowerDVD 20 die geräteübergreifende Integration für Familie und Freunde: Video-Links können geteilt werden und so Inhalte auf anderen Geräten angesehen werden. Damit ist PowerDVD 20 die perfekte Wahl für alle, die eine Sammlung für das Cloud-Streaming erstellen und einen virtuellen Filmabend mit Familie oder Freunden genießen wollen.

Power DVD 20 basiert auf CyberLinks modernster Medien-Technologie und bietet ein umfangreiches Cloud-basiertes Streaming-Erlebnis für nahtlose Wiedergabe von Medieninhalten aller Art, überall und in bester Qualität. Es ermöglicht Anwendern von zuhause aus Inhalte zwischen Wi-Fi verbundenen PCs, TVs und anderen Geräten zu teilen, auf eine persönliche CyberLink Cloud hochzuladen und so einfach und schnell auf eigene Videos, Fotos und Musik zuzugreifen. Dank der Option, Medieninhalte zudem mit Familie oder Freunden zu teilen, wird ein nahtloses, komplett integriertes Unterhaltungserlebnis geboten.

In Kooperation mit Cyberlink verlosen wir fünf PowerDVD 20 Ultra Boxen, dem neuen Media-Player von Cyberlink. Um eine Chance auf einen der Preise zu haben, müsst ihr nur das Formular ausfüllen. Mitmachen, lohnt sich!

