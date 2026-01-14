Gewinnspiel: Wir verlosen 28 Years Later: The Bone Temple Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 16.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment 28 Years Later: The Bone Temple Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x 2 Kinogutscheine

Worum geht’s?

Regisseurin Nia DaCosta erweitert mit 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE die von Danny Boyle und Alex Garland in 28 YEARS LATER erschaffene Welt – und stellt sie auf den Kopf. In der Fortsetzung dieser epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – und diese bringt Konsequenzen mit sich, welche die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) entpuppt sich wiederum als wahrgewordener Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In THE BONE TEMPLE sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung – die Grausamkeit der Überlebenden kann noch viel seltsamer und schrecklicher sein.

Die Regie führte Nia DaCosta („Candyman“). Für das Drehbuch zeichnet erneut Alex Garland („Civil War“) verantwortlich. Produziert wurde der Film von Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle und Alex Garland. Executive Producer ist Cillian Murphy. In den Hauptrollen spielen Ralph Fiennes („Konklave“), Jack O’Connell („Blood & Sinners“), Alfie Williams („His Dark Materials“), Erin Kellyman („Solo: A Star Wars Story“), Chi Lewis-Parry („Gladiator II“) u.v.m