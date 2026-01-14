Gewinnspiel: Wir verlosen 28 Years Later: The Bone Temple Kinogutscheine
Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 16.1.2026 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment 28 Years Later: The Bone Temple Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 3 x 2 Kinogutscheine
Worum geht’s?
Regisseurin Nia DaCosta erweitert mit 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE die von Danny Boyle und Alex Garland in 28 YEARS LATER erschaffene Welt – und stellt sie auf den Kopf. In der Fortsetzung dieser epischen Geschichte findet sich Dr. Kelson (Ralph Fiennes) in einer schockierenden neuen Beziehung wieder – und diese bringt Konsequenzen mit sich, welche die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Spikes (Alfie Williams) Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) entpuppt sich wiederum als wahrgewordener Albtraum, dem er nicht entkommen kann. In THE BONE TEMPLE sind die Infizierten nicht mehr die größte Bedrohung – die Grausamkeit der Überlebenden kann noch viel seltsamer und schrecklicher sein.
Die Regie führte Nia DaCosta („Candyman“). Für das Drehbuch zeichnet erneut Alex Garland („Civil War“) verantwortlich. Produziert wurde der Film von Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle und Alex Garland. Executive Producer ist Cillian Murphy. In den Hauptrollen spielen Ralph Fiennes („Konklave“), Jack O’Connell („Blood & Sinners“), Alfie Williams („His Dark Materials“), Erin Kellyman („Solo: A Star Wars Story“), Chi Lewis-Parry („Gladiator II“) u.v.m
Der Film läuft ab 16.1.2026 in den österreichischen Kinos.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 28.1.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!