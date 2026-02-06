Gewinnspiel: Gewinnt euer exklusives Juice Plus+ Selfcare-Bundle zum Valentinstag

Anlässlich des Valentinstags und passend zum Fokus auf gemeinsame Wohlfühlmomente verlosen wir ein exklusives Beauty-Bundle von Juice Plus+. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

Ein JuicePlus+ Pakete bestehend aus 2 x Omega+ Blend Kapseln 2 x Beerenauslese Kapseln



Wohlbefinden für euch beide

Der Valentinstag ist die ideale Gelegenheit, um gemeinsam in das eigene Wohlbefinden zu investieren. Eine bewusste Lebensführung gelingt zu zweit oft viel leichter, und kleine Rituale im Alltag können eine große Wirkung auf Körper, Geist und eure Beziehung entfalten. Ihr könnt mit diesem Set eure Selfcare-Momente auf ein neues Level heben.

Die Juice Plus+ Beerenauslese Kapseln unterstützen euch mit Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung für die Funktion von Haut, Zahnfleisch und Zähnen beiträgt. Zudem dürft ihr euch über eine Unterstützung eures Immunsystems freuen. Ergänzend dazu bieten die pflanzenbasierten Omega+ Blend Kapseln eine Kombination aus Omega-Fettsäuren sowie Vitamin D, Zink, Lutein und Lycopin. Diese Inhaltsstoffe leisten einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel. Ihr dürft euch also auf ein Duo freuen, das eure tägliche Beauty-Routine perfekt ergänzt.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 20.2.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!