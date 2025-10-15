GEWINNSPIEL: Entspannt durch den Babyalltag mit Momcozy!
Eltern zu werden ist ein großes Abenteuer – und manchmal auch ganz schön herausfordernd: Zwischen Stillen, Herumtragen, Füttern und dem Versuch, ein bisschen Ruhe und Entspannung zu finden, bleibt im Alltag mit einem Säugling kaum Zeit zum Durchatmen. Umso wichtiger sind kleine Helfer, die Routine und Erholung vereinfachen. Gemeinsam mit Momcozy, der internationalen Marke für smarte Mutter- und Babyprodukte, verlosen wir ein Wohlfühlpaket für frischgebackene Eltern!
Das Set besteht aus drei cleveren Alltagsbegleitern, die alle eines gemeinsam haben: Sie wurden mit Müttern für Mütter entwickelt – ganz im Sinne des Momcozy-Mottos „Mom-first Cozy Tech“. Wir wünschen viel Glück!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1× Momcozy-Wohlfühlpaket bestehend aus Babytrage, Stillkissen und Flaschenreiniger & Sterilisator
Momcozy KleanPal Pro Flaschenreiniger & Sterilisator
Schluss mit lästigem Bürsten und Abkochen: Der KleanPal Pro übernimmt Reinigung und Sterilisation in einem Schritt – gründlich, zeitsparend und hygienisch. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – euer Baby.
Multifunktionales und verstellbares Stillkissen
Das ergonomisch geformte Stillkissen passt sich jeder Situation an – ob Stillen, Füttern oder Kuscheln. Es entlastet Nacken und Rücken und sorgt für bequeme, ruhige Momente zwischen Mama und Baby.
Ergonomische, leichte Babytrage
Für Eltern, die Nähe geben und dabei mobil bleiben wollen: Die Babytrage von Momcozy bietet höchsten Tragekomfort, unterstützt eine gesunde Haltung und begleitet euch sicher durch den Alltag – drinnen wie draußen.
Mit innovativer Cozy Tech-Technologie und einem klaren Ziel – Müttern den Alltag zu erleichtern – steht Momcozy weltweit für durchdachte, komfortorientierte Produkte rund um Schwangerschaft, Stillzeit und Elternschaft. Mehr über Momcozy und die Welt der „Cozy Tech“ erfahrt ihr unter https://de.momcozy.com.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 29.10.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!