Genuss trifft Spannung: Julius Meinl feiert den Tag des Kaffees mit Rubbellosen

Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober zelebriert Julius Meinl im Rahmen der World-Coffee-Day Woche ein ganz besonderes Highlight: In allen teilnehmenden Cafés erhalten Kaffeeliebhaber und Kaffeeliebhaberinnen zu jeder Bestellung ein Rubbellos. Mit etwas Glück verbirgt sich dahinter ein Sofortgewinn – ein zusätzlicher Kaffee, der direkt vor Ort genossen werden kann. Die Aktion lädt dazu ein, diesen besonderen Tag mit Familie und Freunden gemeinsam zu feiern und den Kaffeegenuss mit einem Hauch Spannung zu verbinden.

Die Aktion läuft vom 01. bis 07. Oktober in über 400 teilnehmenden Betrieben in ganz Österreich. Gewinnlose können vom 1. bis 31. Oktober im jeweils ausgegebenen Betrieb eingelöst werden.

Ein Augenblick voller Freude

Für Julius Meinl ist Kaffee weit mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als stiller Moment für sich selbst, als gemeinsamer Augenblick oder als wohlverdiente Pause im hektischen Alltag – eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Tag. Auch Rubbellose wecken eine ganz besondere Nostalgie und Freude. Dieser Moment der Spannung, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel … eine kleine Geste, die ein Lächeln zaubert und den Charakter von Julius Meinl perfekt einfängt.

Weitere Informationen zu Aktion findet ihr hier.