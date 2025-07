Genuss pur: St. Martins Therme & Lodge lädt zum Natur- und Genussfest

Ganz unter dem Motto „Gustieren, flanieren, verkosten“ lockt die St. Martins Therme & Lodge heute zum Natur- und Genussfest im burgenländischen Seewinkel. Regionale Schmankerl stehen ebenso auf der vielfältigen Agenda wie Safari-Touren, Birdwatching und Live-Musik. Tickets sind unter www.stmartins.at erhältlich.

„Zu Beginn der Sommerferien wollen wir mit ganz besonderen Highlights aufwarten und laden zum diesjährigen Natur- und Genussfest“, betont General Manager Martin Adelwöhrer, St. Martins Therme & Lodge. Organisiert wird das Fest von der St. Martins Therme & Lodge in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern. „Hier erwarten unsere Besucher:innen in diesem Jahr feinste regionale Schmankerl, erstklassige Weine, urige Musik – aber auch unterschiedlichste Naturerlebnisse. All das ist selbstverständlich im Preis inbegriffen, unsere Gäste können sich also nach Herzenslust auf einen kulinarischen Streifzug durch den Seewinkel begeben.“

Ab 12 Uhr stehen mehr als 40 regionale Top Winzer & Produzenten mit Schmankerl bereit und bieten zahlreiche regionale Produkte zum Verkosten – im wahrsten Sinne des Wortes das Beste, was die Umgebung zu bieten hat. Ein buntes Kinderprogramm sorgt auch bei den jüngsten Gästen für einen mehr als kurzweiligen Tag. An Kreativstationen kann nach Herzenslust gebastelt werden – oder aber die jungen Forscher:innen erobern die Welt der Insekten. Für die Erwachsenen werden spannende Vorträge über die Vogelwelt rund um die St. Martins Therme & Lodge, über Tiergestützte Intervention und vieles mehr geboten. „Damit der Genuss nach unserem Fest auch noch etwas nachwirkt, stehen natürlich auch den ganzen Nachmittag lang viele Einkaufsmöglichkeiten für zu Hause zur Verfügung“, ergänzt Adelwöhrer.

Tickets für das Wein- und Genussfest unter www.stmartins.at