Genshin Impact 3.0 – das große Sumeru-Update kommt

Am 24. August ist es so weit, dann erscheint das Sumeru-Update Genshin Impact 3.0 . Was uns damit erwartet, lest ihr hier!

Wir wissen auch, welche drei Sumeru-Charaktere als erstes in den Wunsch-Bannern verfügbar sind: Sie heißen Collei, Tighnari und Dori. Die erste Reihe von Geschichten wird im Laufe der Versionen 3.0, 3.1 und 3.2 veröffentlicht und in zwei Akten enthalten sein: “Through Mists of Smoke and Forests Dark” und “The Morn a Thousand Roses Bring“. Der Entwickler kündigte zudem den Zeitplan für nachfolgende Patches an. Der 3.1-Patch wird voraussichtlich am 28. September veröffentlicht. 3.2 wird am 2. November erscheinen, und 3.3 wird am Dezember veröffentlicht. Die nachfolgenden Updates werden etwas schneller eingeführt, um insgesamt nach dem Sommer voller Verzögerungen wieder im Plan zu liegen.