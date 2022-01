Genshin Impact 2.4 Versionsupdate ist ab sofort verfügbar

Das Genshin Impact 2.4 Update ist ab sofort als Download verfügbar. Mit der neuen Version wird das Action-Rollenspiel um einige Inhalte sowie Patches erweitert. Der DLC wird dabei – wie schon bereits das Hauptspiel – kostenlos für alle Zocker abrufbar sein. Verschafft euch in unserem Artikel einen Überblick, um welchen (neuen) Content es sich konkret handelt.

Diese Inhalte umfasst das Genshin Impact 2.4 Versionsupdate

Während unsere amerikanischen Freunde den Download bereits gestern Abend triggern konnten, mussten wir Europäer bis in die frühen Morgenstunden um 3 Uhr warten. Um die Server auf das Update entsprechend vorzubereiten wurden diese vom Entwickler miHoYo zwischendurch abgeschaltet. Für die Downtime wird die Zockergemeinschaft mit 300 Gems entschädigt. Habt ihr es dann aber wieder ins Spiel geschafft, stehen euch zeitversetzt folgende Inhalte zur Verfügung:

Der erste von zwei Banner-Launches zum Update startete bereits heute. Mit diesem wird unser Roster um die beiden 5-Sterne-Helden Shenhe und Xiao erweitert.

Für den zweiten Banner-Launch am 26. Januar 2022 werden dann erneut zwei 5-Sterne Charaktere hinzugefügt. Bei diesen handelt es sich dann um Ganyu und Zhong-Li.

Die neue Map Enkanomiya wird der Spielwelt von Genshin Impact 2.4 hinzugefügt.

Für die Stadt Inazuma wird es ein Map-Update geben. Ein Untergrund-Areal wird hinzugefügt – inklusive alternativem Tag- und Nachzyklus.

Mit dem Versionsupdate treten 2 neue Bosse auf den Plan, denen ordentlich der Arsch versohlt gehört.

Zahlreiche neue Waffen und Artefakte warten im Spiel jetzt darauf, entdeckt und eingesetzt zu werden.

Dies trifft ebenso auf neue Outfits für unsere bestehenden Charaktere zu.

Wie bereits in der Vergangenheit wird es auch mit Version 2.4 wieder neue Events geben.

