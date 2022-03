Genauer Sniper Elite 5 Release-Termin enthüllt (+ neuer Trailer)

Rebellion enthüllte nun den genauen Sniper Elite 5 Release-Termin. Demnach erscheint der neueste Ableger am Donnerstag, den 26. Mai 2022, weltweit. Der neueste Ableger des preisgekrönten Franchise ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Der Titel wird zeitgleich im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, im Epic Games Store, auf Steam und im Windows Store veröffentlicht. Zur Feier der Ankündigung spendiert Rebellion zudem noch einen brandneuen Trailer.

Sniper Elite 5 erscheint weltweit am Donnerstag, den 26. Mai 2022 im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, im Epic Games Store, auf Steam und im Windows Store. Das Spiel bietet eine umfangreiche Kampagne, die im 2-Spieler-Online-Koop gespielt werden kann. Die darin vorkommenden Schauplätze wurden mit Hilfe von Photogrammetrie akribisch nachgebaut, um ein authentisches und intensives Erlebnis zu gewährleisten. Im neuen Invasionsmodus können Spieler online in die Kampagne eines anderen eindringen und die Rolle eines Scharfschützen der Achsenmächte übernehmen. Dabei winken wertvolle Belohnungen. Dies verleiht dem Spiel eine neue Dimension und macht das Aufeinandertreffen mit Feinden noch vielfältiger. Zusätzlich können sich 16 Teilnehmer in einer Vielzahl von Spielmodi im Mehrspielermodus messen.