GemeinsamStärker: P&G will 175.000 Euro für Kinder, Mütter und Bildung spenden

In Österreich sind rund 325.000 Kinder und Jugendliche von Armut bedroht, etwa 88.000 leben in absoluter Armut. Gleichzeitig sind 41 % aller Alleinerziehenden besonders armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – ein Anstieg um fast 10 % im Vergleich zum Vorjahr. Die anhaltende Teuerung verschärft die Lage zusätzlich. Es braucht mehr Initiativen, die gezielt helfen. Procter & Gamble (P&G) setzt daher sein Engagement unter dem Dach von #GemeinsamStärker fort und plant, 2025 gemeinsam mit BIPA und BILLA bis zu 175.000 Euro für soziale Projekte in Österreich zu sammeln.

Danke, P&G, BIPA und BILLA!

„In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnt sozialer Zusammenhalt mehr denn je an Bedeutung. Mit #GemeinsamStärker setzen wir auch 2025 ein klares Zeichen für Chancengleichheit und Inklusion. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir konkrete Hilfsangebote für Familien, Mütter und Kinder in Not. Denn gemeinsam als Österreich sind wir stärker und bringen Hilfe genau dorthin, wo sie gebraucht wird“, so Christian Zimlich, Country Manager von P&G Österreich.

#GemeinsamStärker für die, die dringend Hilfe brauchen

Mit den vier Initiativen #Mütternhelfen, #Lernchancen, #Kinderperspektiven und #Kinderschwimmkurse unterstützt P&G Mutter-Kind-Häuser, Lerncafés und kostenlose Schwimmkurse der Caritas sowie das Bildungs- und Förderprogramm des SOS-Kinderdorfs. Konsument:innen können einfach beitragen: Während der Aktionszeiträume von März bis September 2025 fließt mit jedem Kauf eines teilnehmenden P&G-Produkts ein Betrag in den Spendentopf.

„Alleinerziehende Frauen und kinderreiche Familien sind besonders von Armut betroffen – und die anhaltende Teuerung verschärft ihre Lage weiter. In unseren 71 Sozialberatungsstellen, zehn Mutter-Kind-Häusern und 72 Lerncafés unterstützen wir Mütter und Kinder tagtäglich. Ein Lichtblick in diesen herausfordernden Zeiten ist die Solidarität der Bevölkerung und langjähriger Partner wie P&G, BIPA und BILLA, die seit Jahren wertvolle Hilfe leisten. Dafür möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen“, erklärt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.

#Mütternhelfen: 41 % aller Alleinerziehenden armuts- oder ausgrenzungsgefährdet

Ein großes Anliegen ist die Unterstützung von Müttern und Kindern in Not. Die Situation für Alleinerziehende hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Mit #Mütternhelfen setzen P&G und BIPA ihr langjähriges Engagement für die Caritas Mutter-Kind-Häuser fort. Diese bieten nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern auch Hilfe bei der Arbeitssuche, Zugang zu Therapie- und Beratungsangeboten und Unterstützung im Alltag. Bis zu 100.000 Euro sollen gesammelt werden, um die Arbeit der Einrichtungen langfristig zu sichern.

„Als familienfreundliches Unternehmen mit einer Frauenquote von 98 % ist uns die Umsetzung der Spendenprojekte #Mütternhelfen und #Kinderperspektiven – gemeinsam mit P&G – ein besonderes Anliegen. Um Mütter und Kinder in besonders schwierigen Zeiten zu unterstützen, möchten wir auch heuer wieder Spenden für das Bildungs- und Förderungsprogramm und mindestens 3.000 Schlafplätze in den Mutter-Kind-Häusern sammeln. BIPA und die Caritas Mutter-Kind-Häuser verbindet mittlerweile eine 15-jährige Partnerschaft, welche sich durch Projekte, wie „Aufrunden, bitte!“ und zahlreiche Gutscheinspenden, mit denen Bewohnerinnen für sich und ihre Kinder bei BIPA einkaufen können, auszeichnet“, so Markus Geyer, Geschäftsführer von BIPA.

#Lernchancen für alle Kinder: Bildung darf kein Privileg sein

Besonders im Bildungsbereich sind gezielte Maßnahmen entscheidend. Österreich gehört weiterhin zu den OECD-Ländern, in denen der Bildungserfolg stark vom sozioökonomischen Status der Eltern abhängt. Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sind besonders benachteiligt. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, unterstützt die Initiative #Lernchancen die 72 Caritas Lerncafés in Österreich. Mehr als 1.870 Kinder und Jugendliche erhalten dort kostenlose Lernbetreuung. Die Spendenkampagne, die gemeinsam mit BILLA umgesetzt wird, soll bis zu 30.000 Euro für die Weiterbildung der ehrenamtlichen Betreuer:innen sammeln.

„BILLA engagiert sich seit Jahren in Bildungsprojekten der Caritas. Vor allem für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ist Bildung der Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Als Unterstützer von #Lernchancen mit P&G möchten wir Chancengerechtigkeit fördern – ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit in den 71 österreichweiten Lerncafés der Caritas. Uns ist es besonders wichtig, Mädchen und Buben eine gleichberechtigte Perspektive für die Zukunft zu ermöglichen“, so Felicia Beck, Leiterin Nachhaltigkeit BILLA.

#Kinderperspektiven auf ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben

Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben – doch nicht jedes Kind hat die gleichen Chancen. Mit #Kinderperspektiven unterstützen P&G und BIPA das SOS-Kinderdorf, das rund 1.800 Kinder und Jugendliche in Österreich betreut. Besonders die Bildungsförderung steht im Mittelpunkt: Ziel ist es, bis zu 30.000 Euro für das „Bildungs-ABCd“-Programm zu sammeln, das jungen Menschen hilft, ihre Stärken zu entdecken und ihre Zukunft selbstbewusst zu gestalten.

„Das SOS-Kinderdorf arbeitet für eine Welt, in der jedes Kind in einem liebevollen Zuhause aufwachsen kann. Ein Umfeld, das Geborgenheit, Sicherheit und verlässliche Beziehungen bietet. Ein Zuhause, in dem Kinder eine Stimme haben und gehört werden. Mit starken Partnerschaften wie jener mit P&G schaffen wir für Kinder eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben. Diese Unterstützung ermöglicht uns, dort anzusetzen, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird“, betont Christian Moser, Geschäftsführer des SOS-Kinderdorf.

#Kinderschwimmkurse: Jedes fünfte Kind ertrinkungsgefährdet

Schwimmen ist überlebenswichtig – doch 134.000 Kinder und Jugendliche in Österreich zwischen 5 und 19 Jahren können es nicht. Weitere 93.000 verfügen nur über sehr schlechte Schwimmkenntnisse. Das bedeutet: Insgesamt 227.000 junge Menschen sind potenziell ertrinkungsgefährdet. Besonders dramatisch: Wasserunfälle sind die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Jährlich sterben in Österreich durchschnittlich 35 Menschen durch Ertrinken3. Sozial benachteiligte Kinder sind besonders gefährdet, da private Schwimmkurse oft unerschwinglich sind. Genau hier setzt die Initiative an: P&G, BIPA und die Caritas finanzieren kostenlose Schwimmkurse für betroffene Kinder. Ziel ist es, 2025 bis zu 15.000 Euro zu sammeln – für mehr Sicherheit, Selbstvertrauen und lebensrettende Schwimmfähigkeiten.

Aktionszeiträume von #GemeinsamStärker

Im Rahmen von #Kinderperspektiven (27. März bis 9. April sowie 11. bis 24. September 2025) unterstützen Always, Ariel, Lenor, Oral-B, Pampers, Gillette, Braun, Fairy, blend-a-med und Head&Shoulders den Spendentopf mit drei Cent pro Produkt.

Bei #Lernchancen (24. April bis 7. Mai sowie 28. August bis 10. September 2025) fließen durch Ariel, Lenor, Oral-B, Pampers, Gillette, Fairy, Head&Shoulders und blend-a-med fünf Cent pro Produkt in den Spendentopf.

Die Initiative #Mütternhelfen (24. April bis 21. Mai 2025) ermöglicht mit Ariel, Always, Blend-a-Med, Braun, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V und Swiffer eine Spende von elf Cent pro verkauftem Produkt.

Bei #Kinderschwimmkurse (19. Juni bis 2. Juli 2025) unterstützen Ariel, Always, Blend-a-Med, Braun, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, Head&Shoulders, Fairy und Swiffer den Spendentopf mit drei Cent pro Produkt.