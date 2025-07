Gemeinsam mehr bewegen: P&G und dm Österreich fördern Mädchenfußball

Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam mehr bewegen“ setzen sich dm Österreich, Procter & Gamble (P&G) und die Caritas Käfig League im Aktionszeitraum Juli gemeinsam für die Förderung von Mädchenfußball ein. Durch den einfachen Spendenmechanismus unterstützt jeder Kauf eines Produkts einer der teilnehmenden P&G-Marken automatisch Förderangebote für Mädchen wie exklusive Mädchentrainings im öffentlichen Raum, Mädchen-Sommercamps und Turniere.

„Sport gibt Mädchen die Chance, Selbstvertrauen zu entwickeln und Teil einer starken Gemeinschaft zu werden. Mit der Unterstützung von dm Österreich und P&G können wir diese Möglichkeiten noch mehr jungen Mädchen zugänglich machen“, erklärt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Caritas der Erzdiözese Wien.

Im Aktionszeitraum vom 1. bis 31. Juli 2025 spendet P&G bei jedem Kauf eines Produktes der Marken Ariel, Always, Gillette, Oral-B, head & shoulders und Pantene bei dm Österreich bis zu einem Gesamtwert von 12.000 € jeweils 2 Cent an die Caritas Käfig League. Diese Mittel fließen direkt in die Organisation und Durchführung von Fußballtrainings und -camps für Mädchen. Damit schaffen die Partner wichtige Möglichkeiten, um jungen Mädchen Selbstbewusstsein, Teamgeist und Freude am Sport zu vermitteln und bieten ihnen ein unterstützendes Umfeld, in dem sie ihr sportliches Talent entfalten können.

„Bei dm glauben wir daran, dass jede Bewegung etwas bewegt – besonders dann, wenn sie Mädchen darin bestärkt, an sich selbst zu glauben. Mit der Spendenaktion möchten wir gezielt dazu beitragen, jungen Mädchen durch Sport neue Perspektiven zu eröffnen“, sagt Christian Freischlager, Mitglied der dm Geschäftsleitung.

Christian Zimlich, Country Manager P&G Österreich, betont: „Als Unternehmen ist es uns ein Anliegen, soziale Verantwortung zu übernehmen und Gemeinschaften zu stärken. Die Unterstützung des Caritas-Projekts für Mädchenfußballtraining im Rahmen unserer Initiative #GemeinsamStärker ist für uns nicht nur eine Investition in die sportliche Förderung junger Frauen, sondern auch in ihre persönliche Entwicklung und ihr Selbstvertrauen. Durch solche Initiativen tragen wir aktiv dazu bei, positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken.“

Mit der Initiative „Gemeinsam mehr bewegen“ setzen P&G und dm Österreich ein starkes Zeichen für Chancengleichheit und die Stärkung von Mädchen im Sport. Gemeinsam schaffen sie eine Plattform, die nicht nur den sportlichen Ehrgeiz fördert, sondern auch den sozialen Zusammenhalt und die persönliche Entwicklung junger Mädchen in den Mittelpunkt stellt.