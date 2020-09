Geheime Hearthstone Quest beschert euch zwei goldene Karten

Blizzard enthüllte die Hearthstone Patchnotes 18.4, die so einige spannende Änderungen mit sich bringen – so dürft ihr euch beispielsweise auf eine geheime Hearthstone Quest freuen, die euch zwei golden Kopien von Austauschschüler beschert. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

So löst ihr die geheime Hearthstone Quest

In den Patchnotes findet sich ein kleines Rätsel:

„Nachdem er die Kleidungsstücke in unserem Fundbüro gewissenhaft durchsucht hat, ist der Austauschschüler zu einer langwierigen Reise aufgebrochen, um das perfekte Kostüm für den Maskenball zu finden! Wir haben im Studentenheim einen Reiseplan entdeckt, der darauf schließen lässt, dass er Dalaran, Uldum, die Drachenöde und den Schwarzen Tempel besuchen möchte. Auf die Rückseite hat er gekritzelt, dass er im Buch der Helden Rexxars Hintergrundgeschichte sowie mindestens ein Match im Schlachtfeldmodus und in der Arena spielen will. Wenn ihr seinen Plan in die Tat umsetzt, erhaltet ihr als Belohnung zwei goldene Kopien vom Austauschschüler!“ Quelle: Patchnotes

Ich deute das Ganze wiefolgt: Man muss die Singleplayer-Kampagnen Der große Coup, Gräber des Grauens, Galakronds Erwachen, Ruinen der Scherbenwelt und das Buch der Helden Rexxars Hintergrundgeschichte spielen. Danach noch schnell ein Spiel jeweils im Schlachtfeld (aka Battlegrounds) sowie der Arena spielen und schon sollten wir die Belohnung erhalten.

Zudem wurde auch der Releasetermin von Hearthstone Buch der Helden Rexxars Hintergrundgeschichte enthüllt – alle Infos dazu findet ihr hier.