Gault&Millau kürt das Natur- und Wellnesshotel Höflehner zum Longevity-Hotel des Jahres 2026

Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Haus im Ennstal setzt einen neuen Standard und positioniert sich ab sofort als ganzjährige Alpine-Longevity-Destination. Jetzt wurde das visionäre Konzept vom renommierten Gault&Millau Guide mit dem Titel „Longevity- und Wellnesshotel des Jahres 2026“ ausgezeichnet!

Wellness wird Longevity – und ihr könnt es erleben

Im feierlichen Rahmen des Wiener Palais Coburg wurden am 1. Oktober die Preisträger:innen des Gault&Millau-Hotelguide 2026 geehrt. Der Trend zum gesunden Leben, zum sogenannten Longevity, ist unübersehbar. Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner setzt dieses Konzept ganzheitlich um und hat die Jury nachhaltig beeindruckt.

Auf 1.117 Metern Seehöhe, mit einem beeindruckenden Blick auf das Dachstein-Massiv, überzeugt das Haus mit einem umfassenden Angebot für Körper und Geist:

Ein 5.000 qm großes Premium Alpin SPA mit großzügiger Saunalandschaft und Luxury Infinity Pool.

Ein neu eröffnetes, 300 qm großes Yogahaus für Rückzug und Konzentration.

Maßgeschneiderte Health-Care-Angebote, inspiriert von Forschung, Biohacking und Regeneration.

Lebensqualität durch Ganzheitlichkeit: Höflehner Health Care

Mit Höflehner Health Care setzt die Familie Höflehner entscheidende Impulse für eine gesunde Revitalisierung ohne Verzicht. Das wegweisende Gesundheitskonzept baut auf den vier Säulen bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung, wohltuende Entspannung und erholsamer Schlaf auf. Das Ziel: ein aktiver, gesunder und bewusster Lebensstil, der eure körperliche und mentale Fitness frühzeitig fördert – für mehr Lebensqualität und ein vitales „Better Aging“.

Der Megatrend Longevity: Gesundes und bewusstes Älterwerden

Das ganzheitliche Konzept wurde nun um bahnbrechende Longevity-Retreats und exklusive Anwendungen erweitert. Ihr erhaltet fundiertes, evidenzbasiertes Wissen rund um ganzheitliche Gesundheitsorientierung und moderne Selbstoptimierung. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet und lassen sich im Alltag unmittelbar umsetzen.

Ihr könnt ganzjährig buchbare Longevity-Pakete wählen oder flexible Bausteine hinzubuchen, um eure Gesundheit, Vitalität und Selbstoptimierung nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Diese Programme verbinden Naturerlebnisse mit wissenschaftlich fundierten Methoden zur Steigerung des Wohlbefindens.