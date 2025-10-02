Gault&Millau kürt das Natur- und Wellnesshotel Höflehner zum Longevity-Hotel des Jahres 2026
Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Haus im Ennstal setzt einen neuen Standard und positioniert sich ab sofort als ganzjährige Alpine-Longevity-Destination. Jetzt wurde das visionäre Konzept vom renommierten Gault&Millau Guide mit dem Titel „Longevity- und Wellnesshotel des Jahres 2026“ ausgezeichnet!
Wellness wird Longevity – und ihr könnt es erleben
Im feierlichen Rahmen des Wiener Palais Coburg wurden am 1. Oktober die Preisträger:innen des Gault&Millau-Hotelguide 2026 geehrt. Der Trend zum gesunden Leben, zum sogenannten Longevity, ist unübersehbar. Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner setzt dieses Konzept ganzheitlich um und hat die Jury nachhaltig beeindruckt.
Auf 1.117 Metern Seehöhe, mit einem beeindruckenden Blick auf das Dachstein-Massiv, überzeugt das Haus mit einem umfassenden Angebot für Körper und Geist:
- Ein 5.000 qm großes Premium Alpin SPA mit großzügiger Saunalandschaft und Luxury Infinity Pool.
- Ein neu eröffnetes, 300 qm großes Yogahaus für Rückzug und Konzentration.
- Maßgeschneiderte Health-Care-Angebote, inspiriert von Forschung, Biohacking und Regeneration.
Lebensqualität durch Ganzheitlichkeit: Höflehner Health Care
Mit Höflehner Health Care setzt die Familie Höflehner entscheidende Impulse für eine gesunde Revitalisierung ohne Verzicht. Das wegweisende Gesundheitskonzept baut auf den vier Säulen bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung, wohltuende Entspannung und erholsamer Schlaf auf. Das Ziel: ein aktiver, gesunder und bewusster Lebensstil, der eure körperliche und mentale Fitness frühzeitig fördert – für mehr Lebensqualität und ein vitales „Better Aging“.
Der Megatrend Longevity: Gesundes und bewusstes Älterwerden
Das ganzheitliche Konzept wurde nun um bahnbrechende Longevity-Retreats und exklusive Anwendungen erweitert. Ihr erhaltet fundiertes, evidenzbasiertes Wissen rund um ganzheitliche Gesundheitsorientierung und moderne Selbstoptimierung. Die Inhalte sind leicht verständlich aufbereitet und lassen sich im Alltag unmittelbar umsetzen.
Ihr könnt ganzjährig buchbare Longevity-Pakete wählen oder flexible Bausteine hinzubuchen, um eure Gesundheit, Vitalität und Selbstoptimierung nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Diese Programme verbinden Naturerlebnisse mit wissenschaftlich fundierten Methoden zur Steigerung des Wohlbefindens.
Biohacking & Temporäre Themenretreats: Die transformative Reise
Das Biohacking bietet euch praxisnahe Impulse für kleine Veränderungen, die langfristig große Wirkung entfalten. Es ist die bewusste Kunst, den eigenen Körper besser zu verstehen, um dauerhaft gesund, leistungsfähig und voller Energie zu bleiben. Die Bergwelt des Ennstals liefert dazu den perfekten Rahmen mit unberührter Natur, klarem Quellwasser und regionaler Ernährung.
Der Health Care Kalender bietet zudem saisonale Retreats mit wechselnden Schwerpunkten wie Keto, Protein, Women oder Biohacking. Unter fachkundiger Leitung von Expert:innen – darunter Ernährungswissenschaftler:innen und Diätolog:innen – wird euch Wissen praxisnah vermittelt.
- Die Biohacking Days widmen sich speziellen Themen wie Kälte, Hormone, Licht und Atmung, basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – kompakt, inspirierend und leicht im Alltag anwendbar.
- Beim Women Retreat stehen innere Stärke, Achtsamkeit und gelebte Weiblichkeit im Mittelpunkt.
- Die Protein Powertage vermitteln fundiertes Wissen und praktische Fertigkeiten rund um Muskelaufbau, gesunden Gewichtsverlust und Better Aging.
Wer sich nicht gleich für ein mehrtägiges Retreat entscheiden möchte, kann einzelne Health Care Bausteine flexibel hinzubuchen und das Wissen so Schritt für Schritt vertiefen.
Premium Alpin SPA – Euer Ort der Regeneration
Das 5.000 m² große Premium Alpin SPA ist eine Oase für Entspannung:
- Luxury Infinity Pool
- Rooftop-Whirlpool mit Panoramablick
- Ganzjährig beheiztes 25-Meter-Sportbecken
- Zwölf Saunen und zahlreiche Ruhezonen
- Rund 80 exklusive Naturelle Spa-Behandlungen
Ein architektonisches Highlight ist das 300 m² große, aus Zirbenholz gebaute Yogahaus mit Panoramablick, das eine einzigartige Atmosphäre für vielseitige Yoga- und Meditationseinheiten bietet. Abgerundet wird das Health Care Erlebnis durch die regionale Naturküche des Hauses.
Die ganzjährig buchbaren Longevity-Pauschalen im Überblick:
Longevity Escape (3 Nächte)
- Inklusive Gourmetpension.
- Telefonisches Anamnesegespräch.
- Coaching zu eurem Wunsch-Thema (Biohacking, Schlaf oder körperliche Fitness, 50 min).
- Belebende Kälteanwendung (30 min) und individuelle Massage (50 min).
- Ab € 867,00 pro Person und Aufenthalt.
- https://www.hoeflehner.com/Angebote/Pauschalueberblick/longevity-escape
Longevity Retreat Extended (5 Nächte)
- Inklusive Gourmetpension.
- Telefonisches Anamnesegespräch.
- Coaching zu eurem Wunschthema (50 min).
- Belebende Kälteanwendung (30 min), Breathwork-Einheit (30 min) und Detox Körperwickel (60 min).
- Ab € 1.250,00 pro Person und Aufenthalt.
- https://www.hoeflehner.com/Angebote/Pauschalueberblick/longevity-retreat-extended
Better Aging – Ihr Beauty-Biohack (3 Nächte)
- Inklusive Gourmetpension.
- QMS Oxygen Gesichtsbehandlung (90 min).
- Körperwickel mit Straffungseffekt (50 min) und Spa-Maniküre.
- Entspannende Face-Yoga-Einheit inkl. Tipps (30 min).
- Ab € 1.250,00 pro Person und Aufenthalt.
- https://www.hoeflehner.com/Angebote/Pauschalueberblick/healthcare-beautybiohack
Das Natur- und Wellnesshotel Höflehner positioniert sich klar als Vorreiter in der Region und setzt neue Maßstäbe für Urlaub, der nicht nur erholt, sondern dauerhaft stärkt und inspiriert. Ihr dürft gespannt sein, welche weiteren Innovationen folgen werden!