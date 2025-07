Gardasee im Herbstlicht: Das Du Lac et Du Parc Grand Resort

Der Herbst im Garda Trentino ist wie eine Outdoor-Farbtherapie: Wanderwege durch bunte Laubwälder, ruhige Radtouren entlang des Sees und aussichtsreiche Klettersteige in klarer Höhenluft machen die Region zu einem echten Erlebnis für Aktivurlauber:innen. Wer es lieber gemütlich mag, findet zwischen Olivenhainen, Weinbergen und dem glitzernden See pure Entspannung.

Italien schmeckt im Herbst besonders gut

Wer nach Italien reist, freut sich auf gutes Essen – das gehört einfach dazu. Im Du Lac et Du Parc Grand Resort wird diese Erwartung nicht nur erfüllt, sondern übertroffen: Das Aria – Italian Restaurant bringt die Aromen der italienischen Küche auf den Punkt – frisch, hausgemacht und mit einem Gespür für die saisonalen Schätze der Region. Gerade im Herbst, wenn die Märkte voller reifer Trauben, Kastanien und Pilze sind, zeigt sich die italienische Küche von ihrer besonders herzhaften Seite.

Ein Highlight ist die weitläufige Sonnenterrasse des Restaurants – sie bleibt auch in den Herbstmonaten ein herrlicher Ort, um unter freiem Himmel zu speisen. Mit Blick auf den mediterranen Park und bei warmem Licht der Nachmittagssonne schmecken hausgemachte Pasta, knuspriges Brot und raffinierte Gerichte gleich noch besser.

Wohlfühloase im Park – Erholung für die ganze Familie

Ob moderne Suiten, gemütliche Zimmer oder private Bungalows im Grünen – das Du Lac et Du Parc Grand Resort bietet für alle Gäst:innen die passende Unterkunft. Eingebettet in eine sieben Hektar große Parklandschaft mit Pools, lässt sich hier der Herbst in seiner schönsten Form erleben. Während Kinder im betreuten Kids Club neue Freund:innen finden (und vielleicht sogar dem niedlichen Hasen des Resorts begegnen), genießen Erwachsene eine wohltuende Massage im Armonia Spa. Besonders an kühlen Tagen lädt der Spa-Bereich zum Verweilen ein – wohlig warm, entspannend und voller Ruhe ist er der perfekte Rückzugsort, um neue Kraft zu schöpfen.

Das Spa & Fitness Center überzeugt mit einem vielfältigen Wohlfühlprogramm – von beheiztem Indoorpool bis hin zu Dampfbädern, Saunen und einem modernen Fitnessbereich. Ob aktive Auszeit oder sanfte Erholung – hier finden Gäst:innen das passende Angebot, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Den Sommer verlängern, die Ruhe genießen

Während anderswo bereits die ersten grauen Tage Einzug halten, zeigt sich der Gardasee noch einmal von seiner sonnigen Seite. Hier lässt sich der Sommer um Wochen verlängern: mit entspannten Stunden auf der Terrasse, Spaziergängen durch goldene Wälder und dem Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ob aktiv unterwegs oder ganz bewusst im Rückzug – das Du Lac et Du Parc Grand Resort bietet Raum zum Durchatmen, Auftanken und Genießen. Genau das, was ein Herbsturlaub in Italien sein sollte.

Dolce Vita (bis 18.10.25)

Leistungen: Mindestaufenthalt 2 Nächte, jeden Abend ein Abendessen im Aria – Italian Restaurant, geführte einstündige Tour zur Entdeckung von Limone mit Besuch des Ponale-Wasserfalls, exklusiver Aperitif im Molo44, um auf den Sonnenuntergang in einer der schönsten Ecken des Sees anzustoßen.