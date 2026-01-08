Gaming-News von HP: HyperX und OMEN schließen sich zusammen

HP bringt unter dem Namen HyperX jede Menge Neues: den OMEN MAX 16, einen OLED-Bildschirm und noch mehr!

Mit der Vorstellung seiner bislang fortschrittlichsten Gaming-Produkte definiert HP neu, wie Gamer spielen, kreativ arbeiten und performen. Gleichzeitig markiert das Unternehmen den Beginn einer neuen Ära für seine Gaming-Marke: HyperX und OMEN schließen sich offiziell unter einer gemeinsamen Gaming-Dachmarke zusammen – HyperX. HyperX bietet damit ein umfassendes End-to-End-Erlebnis, das jahrzehntelange Innovationskraft in den Bereichen Gaming-PCs, Displays, Peripheriegeräte und Software vereint. Dieser Meilenstein unterstreicht HPs Engagement, Leistung, Personalisierung und kreative Möglichkeiten für Gamer unermüdlich weiterzuentwickeln. “Alle verdienen ein nahtloses Erlebnis, das ihrer Leidenschaft gerecht wird – von den Systemen, die ihre virtuellen Welten antreiben, bis hin zur Ausrüstung, die sie damit verbindet”, sagt Josephine Tan, Senior Vice President und Division President Personal Systems Gaming Solutions bei HP Inc. “Indem wir OMEN und HyperX zusammenführen, verschieben wir weiterhin die Grenzen der Gaming-Innovation und liefern Leistung, Personalisierung und Erlebnisse, die Spieler dabei helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.”

HyperX OMEN MAX 16: Maximale Gaming-Power

Gamer erwarten von einem Laptop kompromisslose Leistung – ohne Einschränkungen. Sie benötigen genügend Power für flüssiges Gameplay mit hohen Bildraten und kurzen Ladezeiten, eine extrem reaktionsschnelle Tastatur, bei der jede Millisekunde zählt, sowie ein System, das auch unter Volllast kühl und stabil bleibt. Wenn Leistung, Kühlung, Eingabegeschwindigkeit und Displayqualität optimal zusammenspielen, unterstützt der Laptop nicht nur das Spiel, sondern hilft Spielern dabei, schneller zu reagieren, tiefer einzutauchen und ihr Bestes zu geben. Der HyperX OMEN MAX 16 wurde genau für diese Ansprüche entwickelt und markiert eine neue Leistungsklasse. Was erwartet uns also genau?

Hardware der nächsten Generation ermöglicht bis zu 300 Watt Total Platform Power (20 % mehr als zuvor)

neue Intel Core Ultra 200HX Prozessoren und AMD Ryzen AI Prozessoren der nächsten Generation

die neue NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU

Das überarbeitete OMEN Tempest Cooling Pro System mit zusätzlichem dritten Lüfter

Fan Cleaner Technologie verbessert die Kühlleistung automatisch und sorgt für stabile Performance

eine branchenführende High-Polling-Rate-Tastatur (4x höhere Abtastrate als zuvor)

Vollformatige Pfeiltasten und individuell anpassbare Lichteffekte

ein optionales 16-Zoll-OLED-Display mit 240 Hz, WQXGA-Auflösung und 500 Nits Helligkeit

Zusätzlich revolutioniert OMEN AI die FPS-Optimierung mit einer personalisierten One-Click-Lösung, die Betriebssystem-, Hardware- und Spieleinstellungen automatisch anpasst – ganz ohne aufwendige Fehlersuche. Damit ist der OMEN MAX 16 der weltweit leistungsstärkste Gaming-Laptop, und das mit vollständig integrierter Kühlung. Es geht aber noch weiter!

HyperX OMEN OLED 34: Reine visuelle Brillanz

Der HyperX OMEN OLED 34 hebt Gaming-Displays auf ein neues Niveau. Entwickelt für Gamer und Kreative bietet er verbesserte Bildschärfe, Geschwindigkeit und Farbgenauigkeit dank QD-OLED-Panel der nächsten Generation in V-Stripe-Technologie. Das neue Panel reduziert Textfransen und liefert ein klareres Bild bei 21:9 WQHD-Auflösung, 360 Hz Bildwiederholrate und einer Reaktionszeit von 0,03 ms für ein besonders immersives Spielerlebnis. Mit HyperX ProLuma, professioneller Farbpräzision, 100 W USB-C Power Delivery und integriertem KVM-Switch wird nahtloses Multitasking möglich. Ein vollständig anpassbarer, 3D-druckbarer Kopfhörerhalter sorgt für zusätzliche Individualisierung. Wer es will: HyperX OLED CoreProtect und eine dreijährige eingeschränkte Garantie schützen den Monitor zuverlässig vor Burn-in und sichern eine lange Lebensdauer.

HyperX Clutch Tachi: Schnelle Siege leicht gemacht

Der HyperX Clutch Tachi ist der erste von HP entwickelte Xbox-lizenzierte Arcade-Controller und steht für Präzision, Geschwindigkeit und ein hochwertiges, leverloses Design. Magnetische Switches mit TMR-Sensoren sorgen für blitzschnelle Eingaben. Über die NGENUITY Software lassen sich Tastenbelegung, Rapid Trigger und Auslösepunkt individuell anpassen. Zusätzlich können Spieler:innen eigene Mods erstellen – etwa durch 3D-gedruckte Tastenformen oder individuelle Designs für die obere Abdeckung.

HyperX & Neurable

HyperX arbeitet gemeinsam mit Neurable an der Entwicklung eines Gaming-Headsets mit integrierter Neurotechnologie. Diese branchenweit neuartige Lösung verdeutlicht das Zusammenspiel von KI und Neurowissenschaften, um Fokus und Präzision zu verbessern – durch die Interpretation von Gehirnaktivität in Echtzeit.

