Gaming-Monitor Sony INZONE M3 ab sofort vorbestellbar

Die Sony Europe B.V. gab heute bekannt, dass sein Gaming-Monitor INZONE M3 in Österreich ab sofort vorbestellt werden kann.

Mehr über den INZONE M3

Die neue Gaming-Marke INZONE basiert auf der umfassenden Erfahrung, die Sony als Pionier für audiovisuelle Technologien besitzt, und wartet mit Eigenschaften auf, die euch mitten in die Action versetzen. Diese Marke ist auf außergewöhnliche Leistung ausgelegt, lässt euch ganz ins Geschehen eintauchen und unterstützt euch so auf dem Weg zum Sieg. Der neue Gaming-Monitor INZONE M3 mit HDR bietet Full-HD-Auflösung und eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz mit 1 ms GtG (Gray to Gray) und VRR-Technologien. So könnt ihr die Bewegungen ihrer Gegner/-innen in Shooter-Spielen exakt und früher wahrnehmen. Mit einer Abdeckung des sRGB-Farbraums von mehr als 99 % bietet der Monitor eine große Palette satter, leuchtender Farben. Dank mehr Schattierungen und Farbnuancen sind die Szenen extrem realistisch und Spiele noch fesselnder.

Der dreibeinige Standfuß mit geringer Tiefe bietet höchsten Spielkomfort und lässt auf dem Schreibtisch genügend Platz für andere Geräte. Dank der kleinen Standfläche des Monitors lassen sich etwa eine angewinkelte Tastatur und ein Gaming-Mauspad um das Display herum oder darunter platzieren. Weitere Merkmale sind die verstellbare Höhe und Neigung sowie das Kabelmanagement für einen aufgeräumten Schreibtisch. Mit dem automatischem USB-Hub-Switch lassen sich bis zu zwei PCs über eine einzige Tastatur, Maus und ein Headset steuern, die an den Monitor angeschlossen sind. Der FPS Game Picture Modus optimiert die Helligkeit und Kontraste, damit ihr alles klar erkennt. Und die Black Equalizer-Funktion sorgt für Details in Schattenbereichen.

Preise und Verfügbarkeit

Zudem bietet der INZONE M3 Tone Mapping mit HDR-Automatik, was mit der PlayStation 5 kompatibel ist. Die PS5 erkennt den Monitor bei der Ersteinrichtung automatisch und stimmt die HDR-Einstellungen optimal ab. Zudem wechselt der Monitor automatisch in den Cinema-Modus, wenn Filme auf der PlayStation 5 laufen, und bei Spielen in den Game-Modus. Die PC-Software INZONE Hub von Sony wurde speziell zur Steuerung von INZONE Monitoren und Headsets entwickelt. Sie ermöglicht es, zahlreiche Funktionen individuell anzupassen, darunter Ton- und Bildeinstellungen. Sonys INZONE M3 ist um 699,- Euro ab Jänner 2023 erhältlich. Zur offiziellen Website des Produkts geht es gleich hier entlang!