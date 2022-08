Gamewarez kündigt einzigartigen Adventkalender an

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und das bedeutet: Die Weihnachtszeit lässt nicht mehr lange auf sich warten. Um schon jetzt perfekt darauf vorbereitet zu sein, bietet Gamewarez erstmals in diesem Jahr einen einzigartigen Adventskalender für alle Zockenden an. Diesen gibt es in zwei Varianten (Deluxe und Classic), die jedes Gaming-Herz höherschlagen lassen. Die Kalender können ab sofort vorbestellt werden, damit pünktlich zur Adventszeit das erste Türchen geöffnet werden kann.

Ob mit oder ohne Sitzsack – hinter den Türchen warten besondere Highlights

Wer sich in diesem Jahr für einen der beiden Gamewarez-Adventskalender entscheidet, kann sich auf weihnachtliche Essentials und praktische Gaming-Gadgets hinter den Türchen freuen. Die Deluxe-Variante bietet neben den weihnachtlichen Leckereinen und Gaming-Assets als besonderes Highlight einen Gutschein für ein Classic Series Bundle, das garantiert pünktlich seinen Platz unter dem Weihnachtsbaum findet. Für Gamer:innen, die ihr Setup bereits maximal relaxt ausgestattet haben, hat Gamewarez alternativ die Classic-Variante des Adventskalenders im Sortiment, die anstelle des Beanbag-Bundles spannendes Gaming-Zubehör verspricht – perfekt für ein festliches Gaming-Erlebnis.

Die beiden Adventskalender sind natürlich für alle Zockenden geeignet – besonders Playstation-Nutzer:innen werden sich über das ein oder andere Türchen freuen.

Verfügbarkeit + Launch-Angebot

Beide Adventskalender-Varianten können ab sofort auf www.gamewarez.de vorbestellt werden. Die Deluxe-Variante ist für 249,90 € (349,90 € Warenwert) und die Classic-Variante für 129,90 € (174,90 € Warenwert) erhältlich. Schon jetzt für die erste Bescherung sorgen: Bis einschließlich 04. September 2022 gibt es 10% Rabatt auf beide Adventskalender. Die Auslieferung findet ab Mitte November statt.