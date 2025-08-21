gamescom 2025: Triangle Strategy Release für PS, Xbox und PC angekündigt

Im Rahmen des Xbox-Showcases auf der gamescom 2025 kündigte Square Enix offiziell an: Das gefeierte taktische Rollenspiel Triangle Strategy vom renommierten Team Asano ist ab sofort auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über den Microsoft Store erhältlich – Letzteres im Rahmen des Play Anywhere-Programms.

Das strategische Rollenspiel, das bereits Spieler:innen auf Nintendo Switch, Steam und Meta Quest begeistert hat, ist somit nun auf sämtlichen großen Plattformen spielbar. Und für alle Taktik-Fans unter den PlayStation- und Xbox-Spieler:innen gibt’s noch ein Schmankerl: Bis einschließlich 3. September 2025 ist der Titel mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % erhältlich.

Über Triangle Strategy

Von den kreativen Köpfen hinter Octopath Traveler und Bravely Default stammt dieses meisterhaft inszenierte Taktik-Rollenspiel, das sowohl Genreveteran:innen als auch Einsteiger:innen fesselt. Im Zentrum steht die Frage nach Loyalität, Macht und Moral, während Spieler:innen das Schicksal dreier rivalisierender Königreiche lenken: Glenbrock, Aesfrost und Heissand.

In der Rolle des jungen Lords Serenoa Wolffort stellen sich Spieler:innen an die Seite mutiger Gefährt:innen wie Prinz Roland, Serenoas Kindheitsfreund, Prinzessin Frederica Aesfrost, seine Verlobte, sowie Benedict, der loyale Stratege des Hauses Wolffort. Ihre Entscheidungen prägen nicht nur den Kriegsverlauf – sondern das Schicksal einer ganzen Welt.

gamescom 2025 Triangle Strategy Announcement Trailer