gamescom 2025: So groß wie noch nie zuvor!

Die diesjährige gamescom 2025 wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als 1.500 Aussteller zeigen.

Riesige gamescom 2025

Das ist nicht nur eine Behauptung, sondern kommt direkt vom Organisator der Show. Die Show, die vom 20. bis 24. August in Köln stattfindet, wird mehr als 1.500 Aussteller aus 72 Ländern umfassen und einen neuen Rekord aufstellen. Diese Veranstaltung wird insgesamt 233.000 Quadratmeter Bodenfläche am Veranstaltungsort Koelnmesse einnehmen, ein weiterer neuer Rekord für die gamescom (und 3.000 mehr als der bisherige Rekord). Die Eröffnung von Night Live findet zum ersten Mal in der Halle 1 des Veranstaltungsortes statt und bietet die bisher größte Bühne mit 5.000 Plätzen und „eine hochmoderne technische Infrastruktur“. Der Präsident und CEO von Koelnmesse, Gerald Böse, applaudierte den Zahlen in einer Erklärung und sagte, dass die gamescom „beeindruckend ihre wirtschaftliche Relevanz und internationale Ausstrahlung unterstreicht“.

„Wir investieren gezielt in Expansion, Infrastruktur und kontinuierliche Entwicklung, um den wirtschaftlichen Erfolg unserer Aussteller weiter zu stärken“, sagte Böse. „Das Wachstum auf 233.000 Quadratmeter Fläche und die Rekordzahlen bestätigen den anhaltenden Erfolg des Hybrid-Event-Konzepts. Gemeinsam können wir uns bereits auf eine beispiellose Vielfalt freuen.“ Felix Falk, Geschäftsführer der Deutschen Spieleindustrievereinigung, fügte hinzu: „Ob in der Gemeinde oder in der internationalen Spieleindustrie, die Vorfreude auf die gamescom 2025 ist immens.“ Die Ausstellerzahlen im Jahresvergleich sind um 11 % gestiegen. Das glauben wir, und die Ausstellerliste umfasst Hochkaräter wie EA, Ubisoft, The Pokémon Company, Nintendo, Xbox, 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Capcom, CD Projekt Red, KRAFTON, Level Infinite, Konami, Lego, Level Infinite, Marvelous, Sega und Tencent Games.