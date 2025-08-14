gamescom 2025: Kalypso bringt zumindest zwei Games und enthüllt neuen Titel
Kalypso Media gibt sein Line-up für die diesjährige gamescom 2025, Europas größtes Gaming-Event, bekannt.
Kalypso auf der gamescom 2025
Im Entertainment-Bereich der Messe (Halle 7.1, A21) habt ihr die Gelegenheit, zwei mit Spannung erwartete und kürzlich angekündigte Titel von Kalypso anzuspielen – die Rückkehr zweier beliebter Kalypso-Franchises: das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Echtzeit-Strategiespiel Sudden Strike 5 sowie das Dark-Fantasy-Strategie-RPG Disciples: Domination. Hier ein Video zu Disciples: Domination für euch:
Beide Spiele sind erstmals auf der gamescom 2025 spielbar und bieten Fans einen exklusiven ersten Einblick in die nächsten Kapitel der beliebten Reihen. Ein besonderes Highlight: Hinter verschlossenen Türen im Business-Bereich (Halle 2.1, E007) feiert Kalypso Media im Rahmen einer Weltpremiere die Enthüllung eines bislang unangekündigten Titels. Der erste Teaser wird während der Messe öffentlich präsentiert. Weiters werden laut Homepage auch Warhammer 40,000: Mechanicus II sowie Life Below auf der gamescom 2025 zu sehen sein. Hier folgt noch ein Trailer zu Sudden Strike 5: