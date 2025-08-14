gamescom 2025: Kalypso bringt zumindest zwei Games und enthüllt neuen Titel

Kalypso Media gibt sein Line-up für die diesjährige gamescom 2025, Europas größtes Gaming-Event, bekannt.

Kalypso auf der gamescom 2025

Im Entertainment-Bereich der Messe (Halle 7.1, A21) habt ihr die Gelegenheit, zwei mit Spannung erwartete und kürzlich angekündigte Titel von Kalypso anzuspielen – die Rückkehr zweier beliebter Kalypso-Franchises: das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Echtzeit-Strategiespiel Sudden Strike 5 sowie das Dark-Fantasy-Strategie-RPG Disciples: Domination. Hier ein Video zu Disciples: Domination für euch: