gamescom 2025: JBL Quantum 950, 650 und 250 Headsets enthüllt

JBL präsentierte auf der gamescom 2025 neueste Entwicklung im Bereich Gaming-Audio: Die JBL Quantum-Serie wird um drei neue Modelle erweitert – zudem gibt’s zwei neue Clips/Open-Ears.

gamescom 2025 JBL Enthüllungen

Wenn Klang zur Spielentscheidung wird, setzt JBL mit der erweiterten Quantum-Serie neue Maßstäbe. Drei neue Modelle – das High-End-Headset JBL Quantum 950, das vielseitige 650 und das kompakte 250 – richten sich an Gamer:innen mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen. Ihr gemeinsamer Nenner: präziser, immersiver Sound, der sich hören lassen kann.

Im Zentrum steht die neue Generation der JBL QuantumENGINE – eine Softwareplattform, die nicht nur den Klang feinjustiert, sondern zur echten Kommandozentrale für Audio wird. Mit an Bord: JBL Quantum Spatial Sound für beeindruckende Räumlichkeit, KI-gestütztes Noise-Cancelling für störungsfreie Konzentration und ein übersichtlich gestaltetes Interface, das keine Fragen offenlässt. Ganz gleich, ob Headset oder Mikrofon, ob mit Kabel oder kabellos – alles lässt sich individuell konfigurieren.

JBL Sense PRO – Open-Ear trifft auf Open-Mind

Wer lieber offen hört, aber keine Kompromisse bei der Klangqualität machen will, findet mit dem JBL Sense PRO eine neue Art des Zuhörens. Die offenen In-Ear-Kopfhörer verbinden satten JBL OpenSound mit glasklarer Sprachqualität und einem Design, das sich leicht und angenehm anfühlt – perfekt für alle, die unterwegs oder beim Arbeiten bewusst verbunden bleiben wollen. Mit Komfort, Stil und akustischer Präsenz setzt das Modell ein Zeichen für ein modernes, aktives Lebensgefühl. Nicht aufdringlich, aber präsent – so wie guter Sound sein sollte.

JBL Soundgear CLIPS – Klang, der sich sehen lassen kann

Die neuen JBL Soundgear CLIPS verbinden markantes Design mit Alltags-Sound, der in Erinnerung bleibt. Die Earclips sitzen leicht am Ohr, liefern konstant guten Klang und machen mit ihren fünf neuen, halbtransparenten Farben auch optisch einiges her. Ob beim Flanieren durch die Stadt oder im Gespräch mit Freund:innen – die CLIPS begleiten durch den Tag, ohne zu beschweren. Ein dezentes Statement für alle, die Musik nicht nur hören, sondern auch zeigen wollen.