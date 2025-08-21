gamescom 2025: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr

Das taktische Rollenspiel Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles meldet sich mit einem neuen Gameplay-Trailer auf der gamescom 2025 zurück. Dieser gewährt erste Einblicke in überarbeitete Gefechte, das bewährte Jobsystem sowie moderne Neuerungen wie verbesserte Grafik, neue Schwierigkeitsgrade und voll vertonte Dialoge in Englisch und Japanisch.

Im Mittelpunkt steht das klassische, felderbasierte Kampfsystem: Spieler:innen führen ihre Einheiten taktisch klug über das Schlachtfeld, wählen aus Nahkampf, Magie und Spezialfähigkeiten und entwickeln ihre Gruppen durch gezielte Jobfortschritte weiter. Wer im Kampf fällt, kann dauerhaft verloren sein – rechtzeitige Hilfe entscheidet.

Erzählt wird eine düstere Geschichte voller politischer Intrigen im Königreich Ivalice, rund um den in Vergessenheit geratenen Adligen Ramza Beoulve. Ein überarbeitetes Skript, neue Komfortfunktionen und UX-Updates machen den Klassiker auch für Neueinsteiger:innen zugänglich.