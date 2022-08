gamescom 2022: Größtes Metal Konzert der gamescom-Geschichte angekündigt

Das größte Konzert in der Geschichte der gamescom haben Publisher Funcom und Entwicklerstudio The Outsiders zusammen mit Level Infinite und den Veranstaltern der gamescom 2022 angekündigt. Einige der gefeierten Sänger und Sängerinnen werden ihre Songs aus dem Spiel während des größten Live-Konzerts der gamescom-Geschichte performen. Die Lieder selbst stammen aus der Feder des schwedischen Duos Two Feathers. Die epische Fusion von Musik und Game startet um 19 Uhr und wird live gestreamt.

Nachdem bereits mehr als eine Millionen Demos heruntergeladen wurden und das Spiel rasant die Steam-Wishlist erklommen hat, setzen Funcom und The Outsider dem Ganzen noch einen drauf. Einige der Metal-Ikonen, die je einen Song im Spiel performen, treten live auf dem Konzert auf. Dazu zählen Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) und James Dorton (Black Crown Initiate).

Das gigantische Event ist kostenlos und für tausende Menschen geöffnet, denn eine ganze Halle wird dafür reserviert. Die ersten 200 gamescom-Besucher erhalten eine Tasche mit exklusivem Metal: Hellsinger-Merch. Noch mehr Fans können das Spektakel im Livestream verfolgen. Die Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

In Metal: Hellsinger wird das gameplay-Erlebnis immer intensiver, je besser Spieler zum Rythmus slayen. Die Musik entfaltet sich schichtweise, während man sich durch Dämonenhorden kämpft, bis sie in den vollen Vocals endet. Spieler stürzen sich ins Feuer der Hölle auf der Suche nach Rache.