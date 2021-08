gamescom 2021: Cult of the Lamb lässt euch euren eigenen Kult aufbauen

Das Entwicklungsstudio Massive Monster und Publisher Devolver Digital haben auf der gamescom 2021 mit Cult of the Lamb ein liebenswert düsteres Spiel angekündigt, in dem es darum geht, einen Kult in einer bröckelnden Welt voller Rituale und Ruinen zu leiten.

Was erwartet euch im Spiel?

In Cult of the Lamb schlüpft ihr in die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem ominösen Fremden vor der Vernichtung gerettet wurde. Ihr müsst die Schuld zurückzahlen, indem ihr in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbaut. Ihr gründet euer eigenen Kult in einem Land der falschen Propheten, indem ihr euchin verschiedene und mysteriöse Regionen wagt, um eine treue Gemeinschaft von (treu)gläubigen Waldkreaturen aufzubauen und das Wort zu verbreiten – um der einzig wahre Kult zu werden. Bei jedem Ausflug in das weitläufige Reich tauchen immer mehr Horden neuer und gefährlicherer Feinde auf, sowie rivalisierende Kulte, deren einflussreiche Anführer besiegt werden müssen, um deren Macht zu übernehmen und die Vorherrschaft des eigenen Kults zu sichern.

Nach der Rückkehr zur eigenen Basis müssen die Bedürfnisse der eigenen Gefolgschaft erfüllt werden, um deren Hingabe zu erhalten. Dabei verwendete man Ressourcen, um neue Strukturen zu errichten, führt dunkle Rituale durch, um die Götter zu besänftigen, und hält Predigten, um den Glauben der Anhängerschaft zu stärken. Mit der wachsenden Anhänglichkeit wächst auch die eigene Macht, die es ermöglicht, weiter in den mysteriösen Wald vorzudringen um dessen dunkle Geheimnisse zu entdecken.

Cult of the Lamb Reveal Trailer