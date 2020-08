gamescom 2020: Little Nightmares 2 – Release ist 2021 + neuer Trailer

Auf der gamescom 2020 Eröffnung wurde ein neuer Trailer zu Little Nightmares 2 gezeigt, das am 11. Februar für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen wird.

Last-Gen vor Next-Gen

Was ist mit Next-Gen? Für Sonys und Microsofts neueste Konsolen wird das Spiel ebenfalls im Jahr 2021 erscheinen. Wir müssen hier allerdings mit einem späteren Release rechnen, der bis jetzt noch nicht bekannt gegeben wurde.

„Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. SpielerInnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen.“

Da Six und Mono bisher immer gemeinsam zu sehen waren, wird auch über Koop gemunkelt. Weitere Igname-Szenen werden schon Freitags während des gamescom-Studios präsentiert. Unter anderem gibt es einge Ausschnitte aus dem ersten Level „Die Wilndis“ zu sehen.